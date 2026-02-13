Россия и ее симпатики пытаются представить Украину агрессором, хотя на самом деле украинское сопротивление серьезно донимает Путина. В то же время Европа пытается стать полноценной стороной переговоров, выдвигая Путину конкретные требования.

Лариса Волошина, журналистка и психолог, объяснила 24 Каналу, что Трамп фактически действует в интересах России, пытаясь дипломатически завершить российское наступление, которое не удалось.

Что скрывают неформальные разговоры Трампа с Путиным?

Трамп постоянно контактирует с Путиным через Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в неформальных разговорах без протоколов и официальных переводчиков Белого дома, поэтому содержание этих бесед остается неизвестным. Об их характере свидетельствует лишь давление на Украину.

Россиянам не удалось пробить нашу оборону, они просто бьются о стену и убиваются о нее,

– объяснила Волошина.

Россия два с половиной года планировала захватить плацдармы – Покровск, Краматорск, Славянск и всю территорию Донецкой и Луганской областей, но не смогла этого сделать военным путем.

Теперь Трамп должен "притянуть в зубах" эти плацдармы для Путина, заставив Украину отступить, что является чрезвычайно опасным, поскольку после захвата этих городов-крепостей россияне получат возможность выйти на оперативное пространство из Днепропетровской области.

Готова ли Европа ставить требования Путину, в отличие от США?

С другой стороны, когда во Франции обсуждали идею отправить переговорщика к Путину, французские интеллектуалы, включая Бернара-Анри Леви, актеры и культурные деятели, обратились к Эммануэлю Макрону и всем европейским дипломатам и правительствам. Это обращение появилось после того, как украинская Нобелевская лауреатка Александра Матвийчук рассказала о похищенных детях и условиях содержания украинских пленных.

Французские интеллектуалы после рассказа Александры обратились к мировому политикуму, заявив, что ни один европейский дипломат или политик не может вести никаких разговоров с Путиным, пока тот не вернет всех похищенных детей и не допустит Красный Крест к военнопленным,

– подчеркнула Волошина.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас повторила все эти требования. Европейские дипломаты говорят о конкретных гуманитарных требованиях: вернуть 19 тысяч похищенных украинских детей и допустить международные организации к военнопленным и заключенным украинцам на российской территории.

Только после выполнения этих требований Европа готова говорить с Россией о прекращении огня. Кремль высмеивает европейцев именно потому, что понимает, что Европа является дипломатическим союзником Украины, а Путину нужно оставить Украину за столом переговоров наедине.

В переговорах в Абу-Даби фактически 3 стороны действуют против Украины: Россия и США действуют совместно, а четвертой стороной является Саудовская Аравия, которая первой выразила сочувствие по "террористическому обстрелу" путинской резиденции, что делает ситуацию опасной для Украины.

Поэтому Европа пытается напомнить, что любые разговоры по Украине касаются Европы, ведь война в Украине – это вопрос европейской безопасности, и без Европы решить вопрос с Путиным невозможно. Вряд ли Путин допустит их за стол переговоров, но выдвигать ультиматумы они могут,

– подытожила Волошина.

Что известно о ходе мирных переговоров?