Европа выступила против поддержанного США мирного плана для Украины, – Reuters

Европейские страны не поддержали так называемый "мирный план" для Украины, который предлагали США. В ЕС не хотят, чтобы Киев отказывался от большего количества территорий и соглашался на частичное разоружение.

Партнеры считают, что такие действия для Украины – это все равно, что капитуляция. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на источники Reuters.

Как ЕС реагирует на "мирный план по Украине" Дональда Трампа?

Министры иностранных дел государств ЕС 20 ноября провели встречу в Брюсселе и осторожно комментировали детали мирного плана США, который официально не был обнародован.