Європа виступила проти підтриманого США мирного плану для України, – Reuters

Європейські країни не підтримали так званий "мирний план" для України, який пропонували США. У ЄС не хочуть, щоб Київ відмовлявся від більшої кількості територій та погоджувався на часткове роззброєння.

Партнери вважають, що такі дії для України – це все одно, що капітуляція. Про це пише 24 Канал з почиланням на джерела Reuters.

Дивіться також Україна "на блюдечку": ISW кажуть, що "мирний план" з 28 пунктів такий, як у березні 2022 року

Як ЄС реагує на "мирний план щодо України" Дональда Трампа?

Міністри закордонних справ держав ЄС 20 листопада провели зустріч у Брюсселі й обережно коментували деталі мирного плану США, який офіційно не був оприлюднений. Посадовці вважають, що ті ідеї, які там описані, не сприятимуть миру в Україні, а будуть лише "переможними" для Росії.

Варто зазначити! У Росії раніше заявляли, щро будь-яка мирна угода має бути спрямована на вирішення "корінних причин конфлікту". Ймовірно, саме посилення ЗСУ та небажання України поступатися на фронті й затягує мирний процес. ЄС вважає, що Київ наразі діє правильно.

У Європі знають, що українці хочуть справедливого миру, який поважає суверенітет. Відтак мирні рішення не можуть сприяти капітуляції. Пропозиції Трампа натомість мають саме такий вигляд.

Міністри закордонних справ також зазначили, що будь-яка угода не повинна позбавляти Україну можливості захищатися. Як зауважив польський посадовець Радослав Сікорський, Україна, як жертва війни, не повинна мати обмежень, щоб оборонятися.

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро зазначив, що всі, хто підтримують Україну, хочуть тривалого миру, підкріпленого гарантіями, аби російський диктатор більше не зміг розпочати війну.

Керівник відомства федерального канцлера Німеччини Торстен Фрай зазначив, що Володимир Путін хоче висмуває свої умови, бо не може досягти військових цілей на фронті.

Очільниця зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас заявила, що будь-яка мирна угода має враховувати позицію європейців та самої України.

Будь-який план завершення війни потребує підтримки українців і європейців. Ми завжди виступали за довготривалий і справедливий мир. Для того щоб будь-яка ініціатива спрацювала, потрібні україна та Європа,

– сказала Каллас.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон ще розроблятиме "список потенційних ідей для припинення цієї війни на основі пропозицій обох сторін цього конфлікту". Він зауважив, що миру можна досягнути через "складні, але необхідні поступки".