У Европы заканчиваются тротил и порох для производства боеприпасов, – Bloomberg

Европа готовится к увеличению расходов на оборону, хотя не производит достаточно ресурсов, чтобы удовлетворить свой спрос. У них заканчивается то, что им нужно больше всего – тротил и порох.

В то же время потребность континента в боеприпасах только растет после того, как Трамп приостановил военную помощь Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Проблема с ресурсами в Европе

В издании заявили, что основная компания, которая производит сырье для боеприпасов в Европе – это Nitrochemie Aschau. Она является дочерней немецкого оборонного гиганта Rheinmetall. После вторжения России в Украину в 2022 году компания увеличила производственную мощность на 60%, и строит новые объекты, чтобы добавить еще более 40% к середине 2025 года.

С начала полномасштабного вторжения Европа использует свои резервы для вооружения Украины. Континент пытается увеличить производство артиллерийских снарядов, ракет и пуль. Это привело к значительному ограничению запасов пороха, тротила и других взрывчатых веществ и топлива на континенте.

Пока в Европе готовятся к значительному увеличению расходов на оборону, лишь небольшое количество производителей необходимых материалов увеличивают свои мощности. Только Rheinmetall стремится увеличить производство пороха более чем на 50% до конца 2028 года, однако даже этого недостаточно. Генеральный директор компании заявил, что им, возможно, придется почти удвоить производство до более 20 000 метрических тонн, чтобы удовлетворить потребности.

Цепочка поставок

Как отмечают в издании, цепочка поставок, на которую полагаются производители взрывчатых веществ, запутанная и полная "узких мест", которые уменьшают пропускную способность всей цепи. Правительство и производители должны стимулировать гражданскую химическую промышленность к переходу на военное производство и упростить правила, чтобы иметь возможность строить новые заводы.

С тех пор как администрация Трампа временно приостановила военную помощь Украине, продемонстрировала готовность вести переговоры с Кремлем и поставила под сомнение американские гарантии безопасности в Европе потребность континента в боеприпасах будет только расти.

Снаряды требуют двух основных компонентов: пороха, который используются для стрельбы снарядами, и взрывчатых веществ, которые детонируют. Европа не производит достаточно ни того, ни другого, чтобы удовлетворить свой спрос,

– написали в издании.

В сфере поставок горючего похожая ситуация. ЕС планирует увеличить производство взрывчатых веществ на 4300 метрических тонн, однако сейчас у него есть только один крупный завод по тротилу. Его обслуживает местное производство, которым руководит компания Nitro-Chem в Польше, а еще один завод будет построен в Финляндии.

Обратите внимание! Большую часть хлопка, который используется для производства нитроцеллюлозы, приходится импортировать из Китая, который является крупнейшим в мире его производителем и находится в дружеских отношениях с Россией.

По мнению экспертов, важным для удовлетворения потребностей континента будет уменьшение регуляторных препятствий, предоставление гарантий компаниям и преодоление европейских социальных и фискальных барьеров для инвестиций в оружие и его компоненты.

