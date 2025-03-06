Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Associated Press. Издание сообщает, что от 24 февраля 2022 года Соединенные Штаты предоставили Украине 180 миллиардов долларов для продолжения войны.

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Повлияет ли остановка военной помощи на боеспособность Украины

Больше всего военной помощи Украине предоставили Соединенные Штаты Америки. Однако из-за того, что эта помощь временно не будет поставляться, украинское войско быстро не упадет.

Украина получила от США военную помощь на 66,5 миллиарда долларов. Около 20% поставок вооружения было именно от Соединенных Штатов, включая ракеты большой дальности и системы ПВО Patriot.

Американская военная помощь выходит далеко за рамки оружия и боеприпасов. Например, системы Starlink Илона Маска военные используют для связи на линии фронта, а американская разведка предоставляла информацию по отслеживанию перемещений российских войск и выбора целей для ударов.

Если США прекратят обмен данными со спутников и других активов, это плохо повлияет на способность Украины нанести ответный удар России, а другим союзникам Украины не хватает ресурсов, чтобы заполнить пробел,

– отмечают журналисты.

По словам представителя Минобороны США, приказ Трампа о приостановлении помощи включает военную помощь и оружие, которая уже была одобрена и направлялась в Украину.

Добавим, что приостановление этой помощи в ближайшее время не будет иметь влияния на поле боя. Однако это ослабит работу противовоздушной обороны и повредит способности Украины бить по целям далеко за линией фронта.

По словам эксперта по военным вопросам из британского Университета Бата Патрика Бери, в Украине исчерпываются ракеты для систем Patriot, которые имеют решающее значение для защиты городов от российских воздушных атак.

Проблема в том, что многое из того, что предоставляют США – это вещи, которые Европа и другие страны не могут обеспечить в краткосрочной перспективе,

– сказал он.

А вот запасы артиллерийских снарядов и других боеприпасов украинская армия имеет. Также наше государство наращивает внутреннее производство беспилотников, которые необходимы для эффективной борьбы. Аналитики оценивают, что чуть больше половины военной техники, которую использует Украина, ее оборонная сфера производит самостоятельно.

Почему Дональд Трамп остановил военную помощь

В Белом доме заявили, что США приостанавливают помощь, чтобы пересмотреть ее и принять решение о дальнейшей помощи. Пауза продлится пока президент Дональд Трамп не определит, что Украина продемонстрировала приверженность мирным переговорам с Россией.