Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир Fox News. К слову, Штаты также подтвердили, что прекратили обмен разведданными с Украиной.

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Помощь не остановлена полностью, а находится на паузе

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США приостановили военную помощь Украине для ее пересмотра. На рассмотрении находится вопрос дальнейшего финансирования.

Советник по нацбезопасности сказал мне, что они приостановили или пересматривают финансирование для Украины, как вы видели, паузу в финансировании,

– сказала она.

В то же время она не объяснила причину приостановления обмена разведданными, отметив, что это вопрос к Совету национальной безопасности или ЦРУ.

Левитт также отметила, что о полной остановке помощи речь не идет, пока все только находится "на паузе для просмотра этой ситуации, без конкретных решений относительно дальнейших шагов".

К слову, ранее советник Трампа ранее советник Трампа Майк Уолц говорил, что помощь возобновят, если стороны "смогут согласовать все детали переговоров".