Рубио в разговоре с Сийярто убедил Венгрию не блокировать санкции ЕС против России, – Politico

В январе Венгрия угрожала наложить вето на очередное продление европейских санкций против России, опираясь на возвращение Дональда Трампа в Белый дом. Однако благодаря вмешательству Марко Рубио этого не произошло.

Об этом пишет Politico со ссылкой на слова двух анонимных высокопоставленных чиновников, передает 24 Канал. Американский госсекретарь якобы позвонил венгерскому министру иностранных дел Петеру Сийярто и убедил политика не подрывать санкционные механизмы ЕС.

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Как Рубио мог повлиять на Венгрию

По словам неназванных дипломатов, именно Рубио помог убедить Будапешт отступить от намерений заблокировать продление антироссийских санкций. Это гарантировало замораживание российских активов и сохранение торгового эмбарго.

Интересно, что министерство иностранных дел Венгрии не ответило на запрос о комментарии по этому поводу.

Хотя президент США сначала неожиданно пригрозил Москве новыми ограничениями, он может изменить свою тактику в любой момент, предложив ослабить санкции против России, считают в Politico.

Если это произойдет, ЕС потеряет важный рычаг в своих усилиях обуздать венгров. Учитывая то, что блок требует единогласия для введения или продления санкций, это может стать проблемой,

– написали в издании.

Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига считает, что в случае отказа Владимира Путина от 30-дневного перемирия США могут усилить давление на агрессора через дипломатические меры, в частности санкции.