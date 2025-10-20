В Европе рассматривают предложение об изменении правил членства в Евросоюзе. Согласно новому механизму, новые страны могут присоединиться к ЕС без права голоса.

Такая схема может сделать лидеров некоторых стран, вроде венгерского премьера Виктора Орбана, более сговорчивыми относительно вступления Украины в блок. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Как ЕС может изменить правила членства?

В Politico, ссылаясь на источники в дипломатических кругах, говорят, что предложение об изменении правил членства в ЕС находится на ранней стадии разработки и должно быть одобрено всеми странами-членами.

Идея заключается в том, что новые члены получат полные права после того, как ЕС полностью изменит свою систему функционирования, чтобы усложнить наложение вето отдельными странами.

Будущие члены обязаны отказаться от права вето до тех пор, пока не будут реализованы ключевые институциональные реформы, например введение квалифицированного большинства в большинстве сфер политики,

– заявил Антон Гофрайтер, председатель Комитета по европейским делам Бундестага Германии.

Расширение не должно замедляться блокированием реформ отдельными государствами-членами ЕС.

Эта инициатива позволит странам, которые сейчас находятся на пути к членству, таким как Украина, Молдова и Черногория, пользоваться многими преимуществами членства в ЕС, но без права вето – права, которое правительства ЕС всегда ценили как важнейший инструмент предотвращения нежелательной для них политике.

Гофрайтер считает, что план присоединения новых членов без полного права голоса гарантировал бы возможность действовать даже в расширенном ЕС. Он добавляет, что из обсуждений с представителями западнобалканских государств получает четкие сигналы о том, что такой подход считается конструктивным и жизнеспособным.

Стоит заметить, что накануне предстоящей оценки Комиссией состояния переговоров о расширении с различными странами-кандидатами один из дипломатов ЕС предположил, что Комиссия могла бы также попытаться ускорить процесс расширения, двигаясь вперед в переговорах без необходимости получения официального одобрения всех 27 стран ЕС каждый раз.

Это также позволило бы избежать предоставления Орбану права вето на каждом этапе переговоров.

Вступление Украины в ЕС: коротко о главном