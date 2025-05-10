"Теперь готовность должна продемонстрировать Россия": ЕС поддержал 30-дневное перемирие

В Европейском Союзе поддержали идею о 30-дневном перемирии между Украиной и Россией. Там призвали Москву полностью прекратить огонь минимум на месяц.

Об этом в соцсети Х сообщила глава дипломатии ЕС Кайя Каллас, информирует 24 Канал.

Обратите внимание Но есть нюансы: Песков говорит, что Россия вроде бы согласилась с идеей 30-дневного перемирия

Детали заявления ЕС о перемирии

Каллас написала, что Евросоюз присоединяется к Украине и международным партнерам, в частности США, призывая к полному, безусловному прекращению огня на срок не менее 30 дней.

Теперь Россия должна продемонстрировать свою готовность к достижению мира,

– отметила чиновница.

Каллас прикрепила фото заявления от имени ЕС. В нем говорится о том, что союз остается непоколебимым в своей приверженности к всеобъемлющему, справедливому и срочному миру в Украине, который базируется на принципах устава ООН и международного права. Евросоюз также приветствует все усилия, которые направлены на достижение такого мира.

"Пауза в боевых действиях могла бы стать жизненно важным шагом к уменьшению страданий гражданского населения и создание условий для проведения конструктивных переговоров по настоящему миру, направленных на прекращение агрессивной войны России и восстановление всеобъемлющего, справедливого и прочного мира", – указано в заявлении.

Напомним, накануне в Reuters, ссылаясь на собственные источники, заявили, что США и партнеры в Европе завершают подготовку предложения о 30-дневном прекращении огня в Украине. Если Москва отвергнет предложение перемирия, против нее введут новые санкции. В России якобы согласились на предложение, но есть нюансы.