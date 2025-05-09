Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Прекращение огня между Украиной и Россией

Журналисты Reuters, ссылаясь на собственные источники, заявили, что США и партнеры в Европе завершают подготовку предложения о 30-дневном прекращении огня в Украине. Если же Москва отвергнет предложение перемирия, то против нее введут новые санкции. В СМИ утверждали, что уже якобы "в ближайшие часы или дни" могут объявить о прекращении огня или на 30 дней, или на отдельных участках.

На эти публикации в СМИ уже отреагировали в России. Так, представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы "сразу поддержала идею 30-дневного перемирия". Однако в Кремле снова начали говорить о "необходимости учесть нюансы". Кроме того, Песков добавил, что "российские военные анализируют ситуацию на поле боя".

Впрочем, стоит отметить, что как Украина, так и партнеры настаивают на полном и безусловном прекращении огня. Однако в Кремле продолжают выдвигать непонятные условия. Что самое важное, США также настаивают на всеобъемлющем и безусловном перемирии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты призывают Украину и Россию безусловно прекратить огонь на 30 дней. Он выразил надежду, что режим прекращения огня будет соблюден.