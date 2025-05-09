Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

До теми "Сподіваємося, що і Київ, і Москва погодяться": у Білому домі зробили нову заяву щодо перемир'я

Припинення вогню між Україною та Росією

Журналісти Reuters, посилаючись на власні джерела, заявили, що США та партнери у Європі завершують підготовку пропозиції про 30-денне припинення вогню в Україні. Якщо ж Москва відкине пропозицію перемир'я, то проти неї запровадять нові санкції. У ЗМІ стверджували, що вже нібито "в найближчі години чи дні" можуть оголосити про припинення вогню або на 30 днів, або на окремих ділянках.

На ці публікації у ЗМІ вже відреагували у Росії. Так, речник російського диктатора Дмітрій Пєсков заявив, що Росія нібито "відразу підтримала ідею 30-денного перемир'я". Однак у Кремлі знову почали говорити про "необхідність врахувати нюанси". Крім того, Пєсков додав, що "російські військові аналізують ситуацію на полі бою".

Втім, варто наголосити, що як Україна, так і партнери наполягають на повному і безумовному припиненні вогню. Проте у Кремлі продовжують висувати незрозумілі умови. Що найважливіше, США також наполягають на всеохопному та безумовному перемир'ї.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати закликають Україну та Росію безумовно припинити вогонь на 30 днів. Він висловив сподівання, що режим припинення вогню буде дотриманий.