"Це був гарний дзвінок (вчорашня розмова Трампа і Зеленського – 24 Канал), і вони також говорили, звичайно, про припинення вогню, яке запропонував президент. Про 30-денне припинення вогню між Росією та Україною, яке, як ми знаємо, Європа підтримує. І ми сподіваємося, що обидві країни погодяться на це", – сказала прес-секретарка Керолайн Левітт.