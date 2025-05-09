Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт президента.

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Проти кого ввели санкції 9 травня

Обмеження торкнуться 74 компаній з Росії, а також Китаю (Гонконг), Ірану, Узбекистану. І 58 фізичних осіб.

Дехто з цих людей має державні нагороди України, як-от Грант Акопов – керівник групи великих виробництв, інжинірингових та консалтингових структур, зокрема, з технічного переозброєння машинобудівних підприємств Росії і СНД.

Іще у списку:

Петро Ващенко, гендиректор інженерного центру "Уніматік" (одного з найбільших у Росії виробників та постачальників металообробних верстатів, інструментів);

Євген Дудуєв, яке очолює підприємство "Волга станки";

Владислав Івочкін, керівник компанії "ІПК "Фінвал", яка перепродує верстати Вологодському оптико-механічному заводу – там виробляють приціли для новітніх танків "Прорив";

Юрій Чуркін, гендиректор верстатобудівного заводу "Форт".

Серед підприємств оборонно-промислового комплексу — Арзамаське дослідно-конструкторське бюро "Імпульс", науково-дослідний інститут технічних систем "Сінвент", Самарський металургійний завод тощо.

