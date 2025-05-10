Про це у соцмережі Х повідомила глава дипломатії ЄС Кая Каллас, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Але є нюанси: Пєсков каже, що Росія начебто погодилась з ідеєю 30-денного перемир'я

Деталі заяви ЄС щодо перемир'я

Каллас написала, що Євросоюз приєднується до України та міжнародних партнерів, зокрема США, закликаючи до повного, безумовного припинення вогню на термін щонайменше 30 днів.

Тепер Росія повинна продемонструвати свою готовність до досягнення миру,

– зазначила чиновниця.

Каллас прикріпила фото заяви від імені ЄС. У ній йдеться про те, що союз залишається непохитним у своїй прихильності до всеосяжного, справедливого і термінового миру в Україні, який базується на принципах статуту ООН та міжнародного права. Євросоюз також вітає всі зусилля, які спрямовані на досягнення такого миру.

"Пауза в бойових діях могла б стати життєво важливим кроком до зменшення страждань цивільного населення та створення умов для проведення конструктивних переговорів щодо справжнього миру, спрямованих на припинення агресивної війни Росії та відновлення всеосяжного, справедливого та міцного миру", – зазначено в заяві.

Нагадаємо, напередодні у Reuters, посилаючись на власні джерела, заявили, що США та партнери в Європі завершують підготовку пропозиції про 30-денне припинення вогню в Україні. Якщо Москва відкине пропозицію перемир'я, проти неї запровадять нові санкції. У Росії нібито погодилися на пропозицію, але є нюанси.