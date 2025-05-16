В Норвегии подтвердили передачу Украине всех обещанных F-16: когда будут истребители

Министр обороны Норвегии заявил, что поставки истребителей F-16 Украине происходит по графику. Самолеты доставят до конца 2025 года.

Туре Сандвик подтвердил, что часть самолетов уже передана, но количество не разглашается из соображений безопасности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий министра NRK.

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Норвегия помогает обороне Украины

По словам министра, в Украину уже была доставлена часть самолетов, а остальные будут переданы в течение 2025 года.

Передача норвежских F-16 происходит по плану, однако из соображений оперативной безопасности Украины и после консультаций с украинской стороной мы не разглашаем точное количество переданных самолетов,

– сообщил министр.

Увеличение помощи

В прошлом году правительство Норвегии также увеличило поддержку украинских Воздушных сил на 1,3 миллиарда норвежских крон. По словам Сандвика, этот вклад Норвегии способствует усилению украинской системы противовоздушной обороны в сотрудничестве с другими участниками Коалиции воздушной обороны.

Напомним, что Украина имеет на вооружении редкие ЗРК С-300В1, которые могут сбивать российские самолеты на расстоянии до 100 километров. Украинские силы эффективно уничтожали российские самолеты и крылатые ракеты, поскольку Россия не знала о наличии этой системы.