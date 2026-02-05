Дональда Трампа с его женой Меланией мог познакомить Эпштейн
- Бывшая помощница Джеффри Эпштейна утверждает, что он познакомил Дональда Трампа с его женой Меланией.
- Мелания Трамп отрицает это, говоря, что встретила Дональда в ночном клубе в 1998 году, и между ними возникла "химия".
Дональда Трампа с его нынешней женой Меланией познакомил Эпштейн. Такие показания дала бывшая помощница Джеффри Эпштейна, личность которой не раскрывается.
Эти данные содержатся в рассекреченных "файлах Эпштейна", которые исследовали в Daily Beast, а также BBC.
Смотрите также Как файлы Эпштейна бьют по Европе: громкие отставки, королевские скандалы и "подарок" России
Дональда Трампа с Меланией мог познакомить Эпштейн
Помощница Джеффри Эпштейна дала эти показания ФБР 12 июля 2019 года – через неделю после ареста Эпштейна. Девушка рассказала, что была моделью, прежде чем приняла предложение финансиста перейти к нему на работу. Их сотрудничество длилось с 2005 по 2006 год.
Эпштейн познакомил Меланию Трамп с Дональдом Трампом,
– заявила она в своих показаниях.
Стоит отметить, что Минюст США предупреждал о том, что показания в файлах могут быть ложные.
Обратите внимание! Подробно о том, что такое "файлы Эпштейна", кто он такой, как связан с Путиным и Трампом, и откуда все началось – читайте в большом материале 24 Канала.
Сама Мелания Трамп рассказывала, что встретила будущего мужа в ночном клубе в 1998 году, и между ними возникла "химия".
В прошлом году первая леди США угрожала подать в суд на биографа Трампа Майкла Вулфа на 1 миллиард долларов после того, как он сказал в эпизоде Подкаст Daily Beast что она была "очень вовлечена в социальный круг Эпштейна". Он говорит, что пара познакомилась в клубе Kit Kat в 1998 году через Паоло Замполли, тогдашнего агента Мелании.
Трамп назначил его специальным посланником по вопросам глобального партнерства в прошлом году.
В мемуарах Мелания пишет, что Трамп сам познакомился с ней, и она понятия не имела, кто он, зная лишь, что тот "бизнесмен или знаменитость".
Автор ответил на угрозу, подав иск против Мелании Трамп, используя закон о свободе слова, чтобы обвинить ее в попытке незаконно заставить его замолчать. А жена президента США пытается отменить иск, утверждая, что ей не была должным образом подана информация.
В "файлах Эпштейна" также нашли фото, где возле Эпштейна, обнимая девушку, лежит Бретт Ратнер – режиссер нового документального фильма о Мелании Трамп.
К слову, это первый проект Ратнера с момента обвинения его в сексуальных домогательствах в разгар движения #MeToo в 2017 году. Тогда шесть женщин обвинили голливудского режиссера в сексуальных домогательствах и неправомерных действиях.
"Файлы Эпштейна" бьют и по другим известным парам
Мелинда Френч Гейтс, бывшая жена Билла Гейтса, заявила, что тот должен ответить за свое поведение, связанное с Джеффри Эпштейном.
Она сказала, что это напоминает ей об "очень болезненных моментах в ее браке".
Билл и Хиллари Клинтоны согласились свидетельствовать по делу Джеффри Эпштейна.
Комитет по надзору Палаты представителей рекомендовал признать Клинтонов виновными в неуважении к суду за отказ свидетельствовать об их отношениях с Эпштейном. Их согласие свидетельствовать может сорвать запланированное республиканцами голосование.