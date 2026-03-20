"Шпионская комната" Эпштейна: в сети обнародовали новые фото из особняка в Нью-Йорке

В сети появились новые изображения из особняка Джеффри Эпштейна, среди которых фото так называемой "шпионской комнаты". По данным источников, она могла использоваться для скрытой слежки за гостями.

Изображения обнаружили при анализе более трех миллионов документов, обнародованных Министерством юстиции США в конце января. Об этом пишет Radar Online.

Что известно о "шпионской комнате" Эпштейна?

Архив содержит многочисленные фото интерьеров особняка на Верхнем Ист-Сайде, который посещали влиятельные представители политики, бизнеса и шоу-бизнеса. На одном из самых обсуждаемых фото видна комната с большим количеством мониторов и записывающего оборудования.

По предварительным оценкам, камеры могли охватывать спальни, коридоры и общие помещения дома. Источники, знакомые с расследованием, предполагают, что система могла использоваться для записи гостей без их ведома – с целью дальнейшего давления. По их словам, расположение камер и техническое оснащение указывают на продуманную систему сбора компрометирующих материалов.

Ранее некоторые вероятные жертвы уже заявляли о наличии скрытых камер в домах Эпштейна. Новые материалы из его резиденции во Флориде также могут свидетельствовать о видеонаблюдении в рабочих помещениях. Документы также содержат фото интерьеров с откровенным декором, которые следователи назвали "тревожными". В то же время обнародованные снимки с гостями не являются доказательствами их причастности к возможным преступлениям.

Правоохранители отмечают, что появление изображения "шпионской комнаты" усиливает вопрос о масштабах деятельности Эпштейна и возможном участии других лиц. Расследование продолжается.

