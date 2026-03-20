Изображения обнаружили при анализе более трех миллионов документов, обнародованных Министерством юстиции США в конце января. Об этом пишет Radar Online.

Что известно о "шпионской комнате" Эпштейна?

Архив содержит многочисленные фото интерьеров особняка на Верхнем Ист-Сайде, который посещали влиятельные представители политики, бизнеса и шоу-бизнеса. На одном из самых обсуждаемых фото видна комната с большим количеством мониторов и записывающего оборудования.

По предварительным оценкам, камеры могли охватывать спальни, коридоры и общие помещения дома. Источники, знакомые с расследованием, предполагают, что система могла использоваться для записи гостей без их ведома – с целью дальнейшего давления. По их словам, расположение камер и техническое оснащение указывают на продуманную систему сбора компрометирующих материалов.

Ранее некоторые вероятные жертвы уже заявляли о наличии скрытых камер в домах Эпштейна. Новые материалы из его резиденции во Флориде также могут свидетельствовать о видеонаблюдении в рабочих помещениях. Документы также содержат фото интерьеров с откровенным декором, которые следователи назвали "тревожными". В то же время обнародованные снимки с гостями не являются доказательствами их причастности к возможным преступлениям.

Правоохранители отмечают, что появление изображения "шпионской комнаты" усиливает вопрос о масштабах деятельности Эпштейна и возможном участии других лиц. Расследование продолжается.

