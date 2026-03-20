Изображения обнаружили при анализе более трех миллионов документов, обнародованных Министерством юстиции США в конце января. Об этом пишет Radar Online.
Смотрите также "Искренне раскаивался": личный адвокат Эпштейна уверяет, что ничего не знал о его преступлениях
Что известно о "шпионской комнате" Эпштейна?
Архив содержит многочисленные фото интерьеров особняка на Верхнем Ист-Сайде, который посещали влиятельные представители политики, бизнеса и шоу-бизнеса. На одном из самых обсуждаемых фото видна комната с большим количеством мониторов и записывающего оборудования.
По предварительным оценкам, камеры могли охватывать спальни, коридоры и общие помещения дома. Источники, знакомые с расследованием, предполагают, что система могла использоваться для записи гостей без их ведома – с целью дальнейшего давления. По их словам, расположение камер и техническое оснащение указывают на продуманную систему сбора компрометирующих материалов.
Ранее некоторые вероятные жертвы уже заявляли о наличии скрытых камер в домах Эпштейна. Новые материалы из его резиденции во Флориде также могут свидетельствовать о видеонаблюдении в рабочих помещениях. Документы также содержат фото интерьеров с откровенным декором, которые следователи назвали "тревожными". В то же время обнародованные снимки с гостями не являются доказательствами их причастности к возможным преступлениям.
Правоохранители отмечают, что появление изображения "шпионской комнаты" усиливает вопрос о масштабах деятельности Эпштейна и возможном участии других лиц. Расследование продолжается.
"Файлы Эпштейна": последние новости
10 марта на ранчо Зорро в Нью-Мексико, ранее принадлежавшем Джеффри Эпштейну, начались обыски в рамках возобновленного расследования о сексуальных преступлениях. Известно, что эксперты сомневаются в значительных результатах из-за долгого промежутка времени, но следственные действия могут подтвердить показания жертв.
Ранее, Министерство юстиции США обнародовало протоколы интервью ФБР с женщиной, которая утверждает, что Трамп сексуально домогался ее, когда она была подростком. Сам же Трамп отрицает обвинения, а пресс-секретарь Белого дома назвала их "абсолютно безосновательными" и без доказательств.
Кроме того, стало известно, что Илон Маск в 2012 – 2013 годах переписывался с Джеффри Эпштейном, интересуясь светскими мероприятиями на его острове. Переписка состоялась после того, как Эпштейн признал вину по делу о сексуальных преступлениях против несовершеннолетних, а помощники финансиста пытались организовать его визит в SpaceX.