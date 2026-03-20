19 марта Комитет по надзору Палаты представителей заслушал показания Даррена Индайка, который вел юридические дела и управлял имуществом Эпштейна. Юрист уверял, что ничего не знал о неправомерных действиях своего клиента. Об этом пишет BBC.

Что сказал адвокат Эпштейна о его преступлениях?

Индайк заявил, что никогда не общался с Эпштейном в неформальной обстановке. Он добавил, что ни одна женщина никогда его не обвиняла в сексуальном насилии или в том, что он был его свидетелем.

Также Индайк сказал, что ни одна женщина не сообщала ему о случаях насилия со стороны Эпштейна. Он назвал себя "одним из многих адвокатов, к которым финансист регулярно обращался".

Индайк, который познакомился с Эпштейном в 1996 году, сообщил комитету, что его клиент "имел опустошенный вид и искренне раскаивался" после того, как в 2008 году признал вину в привлечении несовершеннолетней к проституции.

Он настаивал, что не знал, что кто-то из привлеченных был несовершеннолетним. Я поверил ему и ошибся, считая, что Эпштейн больше не будет совершать преступлений,

– сказал Индайк.

Джеймс Марш, адвокат, представляющий нескольких потерпевших, назвал тревожной и подозрительной неосведомленность Индайка о преступлениях Эпштейна, ведь он был его давним адвокатом.

Его (Индайка – 24 Канал) показания лишь подчеркивают, насколько много еще остается скрытым о широкой сети людей, которые способствовали этим преступлениям в течение десятилетий,

– сказал Марш.

