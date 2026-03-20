19 березня Комітет з нагляду Палати представників заслухав свідчення Даррена Індайка, який вів юридичні справи та управляв майном Епштейна. Юрист запевняв, що нічого не знав про неправомірні дії свого клієнта. Про це пише BBC.

Що сказав адвокат Епштейна про його злочини?

Індайк заявив, що ніколи не спілкувався з Епштейном у неформальній обстановці. Він додав, що жодна жінка ніколи його не звинувачувала у сексуальному насильстві або в тому, що він був його свідком.

Також Індайк сказав, що жодна жінка не повідомляла йому про випадки насильства з боку Епштейна. Він назвав себе "одним із багатьох адвокатів, до яких фінансист регулярно звертався".

Індайк, який познайомився з Епштейном у 1996 році, повідомив комітету, що його клієнт "мав спустошений вигляд і щиро розкаювався" після того, як у 2008 році визнав провину у залученні неповнолітньої до проституції.

Він наполягав, що не знав, що хтось із залучених був неповнолітнім. Я повірив йому і помилився, вважаючи, що Епштейн більше не вчинятиме злочинів,

– сказав Індайк.

Джеймс Марш, адвокат, який представляє кількох потерпілих, назвав тривожною і підозрілою необізнаність Індайка щодо злочинів Епштейна, адже він був його давнім адвокатом.

Його (Індайка – 24 Канал) свідчення лише підкреслюють, наскільки багато ще залишається прихованим про широку мережу людей, які сприяли цим злочинам протягом десятиліть,

– сказав Марш.

