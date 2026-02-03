Клинтоны согласились свидетельствовать по делу Эпштейна, – Reuters

Министерство юстиции США недавно обнародовало миллионы документов, связанных с Джеффри Эпштейном. Билл и Хиллари Клинтоны заявили, что дадут показания в рамках расследования Конгресса.

Это решение может сорвать запланированное республиканцами голосование в Палате представителей по обвинению двух демократов в неуважении к суду, что грозит уголовным преследованием. Об этом сообщает Reuters.

Почему Клинтоны согласились давать показания по делу Эпштейна?

Недавнее обнародование Министерством юстиции США миллионов внутренних документов, связанных с Эпштейном, выявило связи покойного финансиста и сексуального преступника со многими известными людьми в политике, финансах, научных кругах и бизнесе.

Комитет по надзору Палаты представителей рекомендовал признать Клинтонов виновными в неуважении к суду за отказ свидетельствовать об их отношениях с Эпштейном. Клинтоны предлагали сотрудничать с комиссией, но отказались явиться лично. Они утверждали, что расследование было "партийной операцией, направленной на защиту Дональда Трампа".

На вопрос, отложит ли Палата представителей голосование за неуважение к суду против Клинтонов, спикер Палаты представителей Майк Джонсон ответил, что они сейчас над этим работают, а адвокаты изучают все детали.

Как Клинтоны связаны с Эпштейном?

Билл Клинтон несколько раз летал самолетом Эпштейна в начале 2000-х годов после увольнения с должности. Он выразил сожаление по поводу этих отношений и добавил, что ничего не знал о его преступной деятельности.

Республиканский представитель США Джеймс Комер, возглавляющий наблюдательный комитет Палаты представителей, заявил, что Клинтоны не назвали дату своих показаний, и что он обсудит следующие шаги с членами комитета.

Адвокат Клинтонов заявил, что они соглашаются на условия, но эти условия снова нечеткие, и они не назвали дат своих показаний. Я уточню условия, на которые они соглашаются, а затем обсужу следующие шаги с членами моего комитета,

– заявил Комер.

Что известно о новых обнародованных файлах Эпштейна?