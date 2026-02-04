Диктатор Путин фигурирует в скандальных файлах Эпштейна. Оказывается американский финансист с 2010 года пытался получить российскую визу, а еще годами через друзей и знакомых политиков добивался личной встречи с российским президентом.

Эпштейн пытался пригласить Путина на ужин, хотел обсудить цифровые валюты и инвестиций, а еще имел в планах передать некоторую информацию, в том числе и по Дональду Трампу. Об этом пишет издание The Іпԁепԁепԁепԁепт.

Смотрите также "Трамп знал о девочках": как список Эпштейна уничтожает экс-президентов, принцев, миллиардеров и становится скандалом века

Как Эпштейн добивался встречи с Путиным?

В файлах Эпштейна имя Путина упоминается 1055 раз.

"Отчаянно" встретиться с диктатором он хотел еще после первого его осуждения за вовлечение ребенка в проституцию.

Так, Эпштейн уговаривал друзей организовать для него встречу для обсуждения иностранных инвестиций в России ориентировочно в период с 2013 по 2018 годы. Но, встречались ли они, остается непонятным.

Да и визу в Россию Эпштейну по каким-то причинам не удавалось получить. В августе 2011 он писал, что "Путин может приехать в Штаты", где хотел бы с ним встретиться, потому что "Сочи маловероятно".

На протяжении многих лет финансист обсуждал мечты о встрече с Путиным с экс-премьером Норвегии Турбьерном Ягландом. Последний виделся с диктатором, будучи на посту генерального секретаря Совета Европы.

"Вы должны это сделать. Моя задача - договориться с ним о встрече. Могу ли я сказать (Путину – 24 Канал) вот что: я знаю, что вы хотите привлечь иностранные инвестиции для диверсификации российской экономики... У меня есть друг, который может помочь вам принять необходимые меры (а затем представить вас) и спросить, интересно ли ему встретиться с вами", – писал Ягланд в 2013.

В том же году Эпштейн обсуждал этот вопрос с экс-премьером Израиля Эхудом Бараком. Согласно переписке, встреча должна была состояться в июне 2013, но через несколько недель финансист сообщил о ее отмене, поставив Путину требование "выделить для него реальное время" и обеспечить конфиденциальность.

В том же месяце Эпштейн прислал Ягланду электронное письмо с приглашением Путина на ужин, на котором также должен был быть Билл Гейтс.

Попытки организовать встречи продолжились и в 2014. Но этому, вероятно, "помешало" сбитие россиянами рейса МН17 возле Донецка.

Я все еще хотел бы встретиться с Путиным и поговорить об экономике, я был бы очень благодарен за вашу помощь,

– все еще не умолкал Эпштейн в 2015 в письмах к Ягланду.

В 2016 он снова спрашивал у норвежца о встрече с Путиным, а в 2017 – просил поговорить с ним о "цифровых валютах будущего".

В 2018 Эпштейн пытался передать через экс-премьера Норвегии сообщение для главы МИД России Лаврова.

Кроме того, похоже Эпштейн контактировал с российским дипломатом Чуркиным, предшественником постпреда России в ООН Небензи. Того он называл "замечательным".

"Он понял Трампа после наших разговоров. Это не сложно. Он должен видеть, что что-то получает, это так просто", – отмечал финансист.

Обратите внимание. Издание пишет, что Барак и Ягланд признали контакты с Эпштейном. Но, по их словам, они никогда не наблюдали "неподобающего поведения" миллиардера и не посещали никаких скандальных вечеринок.



Интересно также то, что Эпштейн переписывался с британским принцем Эндрю Маунтбеттеном-Виндзором. Финансист как-то предлагал представителю монаршей семьи встретиться с 26-летней "умной, красивой, заслуживающей доверия" россиянкой. Принц предложение принял.

Другие детали дела Эпштейна