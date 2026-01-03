В Bloomberg объяснили, на что делает ставку Зеленский, предложив Федорову возглавить Минобороны

В пятницу, 2 января, президент Зеленский рассказал о ряде новых кадровых изменений. Он предложил Федорову стать новым министром обороны.

Предлагая такие кадровые изменения, глава государства делает ставку на то, что Федоров будет усиливать возможности украинских беспилотников в военное время. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издание Bloomberg.

Почему Зеленский предложил Федорову стать министром обороны?

Владимир Зеленский высказал предложение стать новым главой Министерства обороны страны, как пишут в издании, "доверенному союзнику" и "стороннику технологий" Михаилу Федорову.

Задача Федорова – усилить возможности Украины в сфере беспилотников и военных технологий в целом. Как вице-премьер и министр цифровой трансформации Федоров уже принимал активное участие в разработке военных технологий.

Выбор Зеленского в пользу 34-летнего Федорова является продолжением кадровых изменений в правительстве после отставки Андрея Ермака, бывшего главы Офиса Президента, говорится в публикации Bloomberg.

Назначение Федорова означает смещение фокуса Минобороны в сторону технологической войны, то есть масштабирование производства БпЛА, ускорение внедрения новых разработок, более тесную работу с частными производителями и стартапами, и даже интеграцию цифровых решений непосредственно в боевые процессы.

Последние кадровые изменения: основное