В Bloomberg объяснили, на что делает ставку Зеленский, предложив Федорову возглавить Минобороны
- Президент Зеленский предложил Федорову стать министром обороны.
- В Bloomberg объяснили, на что делает ставку президент, предлагая назначить Федорова министром обороны.
В пятницу, 2 января, президент Зеленский рассказал о ряде новых кадровых изменений. Он предложил Федорову стать новым министром обороны.
Предлагая такие кадровые изменения, глава государства делает ставку на то, что Федоров будет усиливать возможности украинских беспилотников в военное время. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издание Bloomberg.
Смотрите также Зеленский последний месяц убеждал Буданова возглавить Офис Президента, – FT
Почему Зеленский предложил Федорову стать министром обороны?
Владимир Зеленский высказал предложение стать новым главой Министерства обороны страны, как пишут в издании, "доверенному союзнику" и "стороннику технологий" Михаилу Федорову.
Задача Федорова – усилить возможности Украины в сфере беспилотников и военных технологий в целом. Как вице-премьер и министр цифровой трансформации Федоров уже принимал активное участие в разработке военных технологий.
Выбор Зеленского в пользу 34-летнего Федорова является продолжением кадровых изменений в правительстве после отставки Андрея Ермака, бывшего главы Офиса Президента, говорится в публикации Bloomberg.
Назначение Федорова означает смещение фокуса Минобороны в сторону технологической войны, то есть масштабирование производства БпЛА, ускорение внедрения новых разработок, более тесную работу с частными производителями и стартапами, и даже интеграцию цифровых решений непосредственно в боевые процессы.
Последние кадровые изменения: основное
Президент Зеленский 2 января сообщил о новых кадровых изменениях и назначениях.
Глава Офиса Президента – бывший глава разведки Кирилл Буданов;
Глава ГУР - бывший глава Службы внешней разведки Олег Иващенко;
Служба внешней разведки - Александр Кононенко.
Денис Шмыгаль, который до сих пор занимал должность министра обороны, останется в правительственной команде. Зеленский предложил ему возглавить другое направление в государственной работе, но деталей пока не рассказал.