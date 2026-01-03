Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, передает 24 Канал.

Сразу ли Буданов согласился возглавить ОП?

По данным издания, Кирилл Буданов перед назначением на должность главы ОП якобы колебался, потому что предпочитает полевую работу офисной.

Назначение Буданова, как заметили журналисты, происходит на фоне активизации переговоров, когда украинская делегация стремится получить гарантии безопасности от западных союзников.

Буданов, которого считают одним из немногих украинских чиновников, которые имеют открытую линию (переговоров – 24 Канал) с Москвой во время войны, в частности по обмену пленными, может стать ценным активом по мере продвижения мирных переговоров,

– говорится в материале.

Источники издания утверждают, что новый руководитель ОП время от времени находился под пристальным вниманием западных партнеров Украины. Они якобы предостерегали его от "особо дерзких" операций из-за риска эскалации конфликта.

По данным СМИ, опросы регулярно отмечают Буданова как одну из самых популярных политических фигур страны. Из-за этого предполагают, что он может стать одним из главных политических конкурентов президента на предстоящих выборах.

"Но руководитель Офиса президента – ключевая роль в мутной украинской политике, несмотря на свой номинальный административный характер – традиционно является объектом критики", – резюмировали журналисты.

О каких назначениях еще известно?