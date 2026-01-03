Про це пише Financial Times з посиланням на джерела, передає 24 Канал.

Чи одразу Буданов погодився очолити ОП?

За даними видання, Кирило Буданов перед призначенням на посаду глави ОП нібито вагався, бо віддає перевагу польовій роботі над офісною.

Призначення Буданова, як помітили журналісти, відбувається на тлі активізації перемовин, коли українська делегація прагне отримати гарантії безпеки від західних союзників.

Буданов, якого вважають одним з небагатьох українських чиновників, які мають відкриту лінію (переговорів – 24 Канал) з Москвою під час війни, зокрема щодо обміну полоненими, може стати цінним активом у міру просування мирних переговорів,

– йдеться в матеріалі.

Джерела видання стверджують, що новий керівник ОП час від часу перебував під пильною увагою західних партнерів України. Вони нібито застерігали його від "особливо зухвалих" операцій через ризик ескалації конфлікту.

За даними ЗМІ, опитування регулярно відзначають Буданова як одну з найпопулярніших політичних фігур країни. Через це припускають, що він може стати одним із головних політичних конкурентів президента на майбутніх виборах.

"Але керівник офісу президента – ключова роль у мутній українській політиці, попри свій номінальний адміністративний характер – традиційно є об'єктом критики", – резюмували журналісти.

