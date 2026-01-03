Пропонуючи такі кадрові зміни, глава держави робить ставку на те, що Федоров буде посилювати можливості українських безпілотників у воєнний час. Про це пише 24 Канал з посиланням на видання Bloomberg.

Чому Зеленський запропонував Федорову стати міністром оборони?

Володимир Зеленський висловив пропозицію стати новим главою Міністерства оборони країни, як пишуть у виданні, "довіреному союзнику" та "прихильнику технологій" Михайлу Федорову.

Завдання Федорова – посилити можливості України у сфері безпілотників та військових технологій загалом. Як віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації Федоров вже брав активну участь у розробці військових технологій.

Вибір Зеленського на користь 34-річного Федорова є продовженням кадрових змін в уряді після відставки Андрія Єрмака, колишнього глави Офісу Президента, йдеться у публікації Bloomberg.

Призначення Федорова означає зміщення фокусу Міноборони у бік технологічної війни, тобто масштабування виробництва БпЛА, прискорення впровадження нових розробок, тіснішу роботу з приватними виробниками і стартапами, і навіть інтеграцію цифрових рішень безпосередньо у бойові процеси.

Останні кадрові зміни: основне