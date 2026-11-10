Представлять интересы ЕС: Фицо предложил Шефчовича на переговоры по Украине

10 ноября Словакия предложила кандидатуру Мароша Шефчовича для участия в мирных переговорах по Украине. Премьер-министр Роберт Фицо считает, что этот чиновник должен представлять интересы Европейского Союза.

Об этом сообщает информационное агентство TASR.

Каковы подробности?

Соответствующее заявление премьер-министр Роберт Фицо из партии Smer-SD сделал по итогам совместного заседания правительств Чехии и Словакии 10 ноября. Он подчеркнул, что союз обязательно должен иметь своего представителя для защиты собственных позиций в ходе предстоящего переговорного процесса.

Фицо подчеркнул дипломатические качества европейского комиссара по торговле и экономической безопасности, отметив его способность вести сложные международные переговоры.

Фицо отметил высокий авторитет еврокомиссара

Мы предлагаем человека, который продемонстрировал огромные способности в рамках Европейской комиссии на переговорах с Китаем и другими странами. Он понимает эту среду, поскольку сам там учился. У него превосходная репутация не только в Европе, но и во всем мире,

– заявил премьер.

Политик добавил, что словацкая дипломатия видит в Шефчовиче переговорщика, на которого можно полностью положиться в такой миссии.

Премьер также высказался за скорейшее завершение войны, заявив о бессмысленной гибели людей. По его убеждению, длительное финансирование военных действий истощает и ослабляет Европу.

К слову, 10 ноября Владимир Зеленский обратился к европейским государствам с призывом как можно скорее определить общего представителя, который будет отстаивать их интересы в ходе переговоров о завершении войны. Президент отметил, что Европе нужен единый голос для диалога с Владимиром Путиным, ведь одновременное участие около 40 лидеров в таких переговорах было бы неэффективным.