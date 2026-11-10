Представлятиме інтереси ЄС: Фіцо запропонував Шефчовича на переговори щодо України

Про це повідомляє інформаційне агентство TASR.

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Які подробиці?

Відповідну заяву прем'єр Роберт Фіцо від партії Smer-SD зробив за підсумками спільного засідання урядів Чехії та Словаччини 10 листопада. Він наголосив, що союз обов'язково повинен мати свого представника для захисту власних позицій під час майбутнього переговорного процесу.

Фіцо підкреслив дипломатичні якості європейського комісара з торгівлі та економічної безпеки, вказавши на його здатність вести складні міжнародні переговори.

Фіцо відзначив високий авторитет єврокомісара

Ми пропонуємо людину, яка продемонструвала величезні здібності в межах Європейської Комісії на переговорах з Китаєм та іншими країнами. Він розуміє це середовище, оскільки сам там навчався. Він має чудову репутацію не лише в Європі, а й у всьому світі– заявив прем'єр.

Політик додав, що словацька дипломатія бачить у Шефчовичі переговірника, на якого можна цілком покластися у такій місії.

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Прем'єр також висловився за якнайшвидше завершення війни, заявивши про безглузду загибель людей. На його переконання, тривале фінансування воєнних дій виснажує та послаблює Європу.

До слова, 10 листопада Володимир Зеленський звернувся до європейських держав із закликом якнайшвидше визначити спільного представника, який представлятиме їхні інтереси під час переговорів про завершення війни. Президент зауважив, що Європі потрібен єдиний голос для діалогу з Володимиром Путіним, адже одночасна участь близько 40 лідерів у таких перемовинах була б неефективною.