Во время встречи с Путиным в Москве Фицо передаст "послание от Зеленского": о чем идет речь

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 9 мая посетит Москву. Во время встречи с Владимиром Путиным политик может передать ему "послание" от президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает издание SME.sk.

О чем Фицо будет говорить с Путиным?

Государственный секретарь МИД Словакии Растислав Хованец подтвердил, что Роберт Фицо примет участие в церемонии возложения цветов к могиле неизвестного солдата в Москве, однако не будет присутствовать на военном параде на Красной площади.

По его словам, Фицо может получить от Путина "ценную информацию" о том, как российский диктатор видит усилия по прекращению войны.

Я считаю, что в это время необходимо общаться со всеми сторонами, участвующих в конфликте, и ЕС и европейским политикам следует заботиться о том, чтобы они были за столом переговоров, где будет заключено мирное соглашение,

– отметил представитель МИД Словакии.

Хованец напомнил, что словацкий премьер в последнее время дважды контактировал с президентом Украины. Поэтому, по его словам, во время разговора с Путиным он сможет донести "определенные сигналы от Киева".

Кроме этого, в МИД Словакии заявили, что ряд политических лидеров, в частности из Западной Европы, уже начала продвигать идею необходимости диалога с российским руководством.

2 мая Владимир Зеленский действительно провел телефонный разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

По итогам этого диалога Зеленский заявил, что Словакия поддерживает членство Украины в Европейском Союзе и готова делиться своим опытом вступления. Президент добавил, что политики обсудили возможность личной встречи вскоре и работу на межправительственном уровне.

Интересно! Политтехнолог Олег Постернак в комментарии 24 Канала рассказал, что изменение позиции Фицо в отношении Украины началось сразу после проигрыша партии Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии. По его словам, политик строил свою предвыборную кампанию на "антиукраинской истерии", но эта тактика не сработала. Еще одним фактором стала внутренняя ситуация в Словакии, которая остается достаточно напряженной – там сейчас продолжается конфликт между правительством и оппозицией.

Напомним, Роберт Фицо станет единственным официальным лидером европейской страны, который посетит российскую столицу. Из-за ограничения воздушного пространства со стороны Польши и стран Балтии, его самолету придется лететь обходным маршрутом – через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию.

Среди других гостей Путина 9 мая будут: самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и верховный правитель Малайзии султан Ибрагим.

Также среди гостей заявлены "президенты" непризнанных Абхазии и Южной Осетии, которые Россия оккупировала у Грузии.

Действительно ли переговоры зашли в тупик?

В феврале 2026 года в Женеве прошла серия трехсторонних переговоров, основной темой которых стало возможное завершение войны России против Украины. Однако запланированная на март следующая встреча была отменена из-за начала военной операции США и Израиля против Ирана.

7 мая помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что проведение трехсторонних переговоров в формате США – Украина – Россия является "нецелесообразным". По его словам, сейчас Киеву нужно сделать лишь один серьезный шаг, после чего военные действия якобы будут приостановлены.

Речь идет о полном выводе ВСУ с территории Донбасса, на чем уже давно настаивает Россия.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий назвал это заявление Ушакова "фрейдистской оговоркой", ведь в Кремле сказали, что боевые действия "приостановятся", а не "прекратятся". Поэтому, по его словам, заявление помощника Путина стало настоящим признанием в том, что Москва на самом деле хочет лишь передышки, а не мира.