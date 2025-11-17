"Если вы такие герои": Фицо во время выступления перед школьниками послал учеников в Украину
- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время выступления перед школьниками города Попрад вызвал протест из-за своих антиукраинских заявлений.
- Фицо посоветовал ученикам, которые возмутились его высказываниями, поехать в Украину, если они "такие герои".
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил перед школьниками словацкого города Попрад. Из-за антиукраинских заявлений политика ученики организовали протест.
Что произошло во время выступления Фицо?
Роберт Фицо должен был выступить в одной из школ Попрада еще на прошлой неделе. Однако ученики начали протестовать из-за позиции политика: они пришли на уроки в черной одежде, написали на земле перед школой оскорбительные надписи и нарисовали сердце в цветах украинского флага.
По данным СМИ, после этого одного из школьников допрашивала полиция.
Лекция премьер-министра все же состоялась 14 ноября, однако ее перенесли в местную районную администрацию. Там Фицо также ждали "сюрпризы" – рисунки мелом на тротуаре, в том числе и сине-желтое сердце, а часть учеников снова пришла в черной одежде.
Во время лекции политик говорил о войне в Украине и военной помощи.
Я думаю, что самая большая проблема заключается в том, что Европейский Союз собирается предоставить 140 миллионов для продолжения войны,
– сказал Фицо.
Когда ученики начали возмущаться такими высказываниями премьера, тот посоветовал школьникам поехать в Украину.
Ну, если вы такие герои в этих черных футболках и так страшно поддерживаете войну, то идите туда,
– заявил он.
После этого школьники начали организованно звенеть ключами, пытаясь перекрыть слова Фицо. Известно также, что примерно 30 участников досрочно покинули мероприятие, а одна из школьниц держала в руках украинский флаг.
Какими заявлениями ранее отличался Фицо?
Недавно Роберт Фицо заявил, что Словакия не поддержит план Европейского Союза относительно использования замороженных российских активов для покрытия военных расходов Украины.
Политик также заявлял, что Словакия хочет вернуть транзит российского газа через Украину. По его словам, Братислава готова обсуждать с Киевом вопрос возобновления поставок.
К тому же, Фицо не раз отмечался заявлениями относительно войны в Украине. В частности, премьер Словакии утверждал, что маловероятно ожидать от России выхода из оккупированных территорий, включая Крым, Донбассом и Луганском.