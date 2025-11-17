Укр Рус
Геополітика Європа "Якщо ви такі герої": Фіцо під час виступу перед школярами послав учнів в Україну
17 листопада, 08:53
3

"Якщо ви такі герої": Фіцо під час виступу перед школярами послав учнів в Україну

Поліна Буянова
Основні тези
  • Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час виступу перед школярами міста Попрад викликав протест через свої антиукраїнські заяви.
  • Фіцо порадив учням, які обурилися його висловлюваннями, поїхати до України, якщо вони "такі герої".

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив перед школярами словацького міста Попрад. Через антиукраїнські заяви політика учні організували протест.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Denník N.

Читайте також Готовий до компромісу: політолог пояснив позицію Фіцо щодо допомоги Україні 

Що відбулося під час виступу Фіцо?

Роберт Фіцо мав виступити в одній зі шкіл Попрада ще минулого тижня. Однак учні почали протестувати через позицію політика: вони прийшли на уроки в чорному одязі, написали на землі перед школою образливі написи та намалювали серце в кольорах українського прапора. 

За даними ЗМІ, після цього одного зі школярів допитувала поліція.

Лекція прем'єр-міністра все ж відбулася 14 листопада, однак її перенесли до місцевої районної адміністрації. Там на Фіцо також чекали "сюрпризи" – малюнки крейдою на тротуарі, зокрема і синьо-жовте серце, а частина учнів знову прийшла в чорному одязі.

Під час лекції політик говорив про війну в Україні та військову допомогу.

Я думаю, що найбільша проблема полягає в тому, що Європейський Союз збирається надати 140 мільйонів для продовження війни, 
– сказав Фіцо.

Коли учні почали обурюватися такими висловлюваннями прем'єра, той порадив школярам поїхати до України.

Ну, якщо ви такі герої в цих чорних футболках і так страшно підтримуєте війну, то йдіть туди, 
– заявив він.

Після цього школярі почали організовано дзеленчати ключами, намагаючись перекрити слова Фіцо. Відомо також, що приблизно 30 учасників достроково покинули захід, а одна зі школярок тримала в руках український прапор.

Школярі протестують проти висловлювань Фіцо: дивіться відео

Якими заявами раніше відзначався Фіцо?

  • Нещодавно Роберт Фіцо заявив, що Словаччина не підтримає план Європейського Союзу стосовно використання заморожених російських активів для покриття військових витрат України.
     

  • Політик також заявляв, що Словаччина хоче повернути транзит російського газу через Україну. За його словами, Братислава готова обговорювати з Києвом питання відновлення постачань.
     

  • До того ж, Фіцо не раз відзначався заявами щодо війни в Україні. Зокрема, прем'єр Словаччини стверджував, що малоймовірно очікувати від Росії виходу з окупованих територій, включно з Кримом, Донбасом і Луганськом.