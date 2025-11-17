"Якщо ви такі герої": Фіцо під час виступу перед школярами послав учнів в Україну
- Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час виступу перед школярами міста Попрад викликав протест через свої антиукраїнські заяви.
- Фіцо порадив учням, які обурилися його висловлюваннями, поїхати до України, якщо вони "такі герої".
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив перед школярами словацького міста Попрад. Через антиукраїнські заяви політика учні організували протест.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Denník N.
Що відбулося під час виступу Фіцо?
Роберт Фіцо мав виступити в одній зі шкіл Попрада ще минулого тижня. Однак учні почали протестувати через позицію політика: вони прийшли на уроки в чорному одязі, написали на землі перед школою образливі написи та намалювали серце в кольорах українського прапора.
За даними ЗМІ, після цього одного зі школярів допитувала поліція.
Лекція прем'єр-міністра все ж відбулася 14 листопада, однак її перенесли до місцевої районної адміністрації. Там на Фіцо також чекали "сюрпризи" – малюнки крейдою на тротуарі, зокрема і синьо-жовте серце, а частина учнів знову прийшла в чорному одязі.
Під час лекції політик говорив про війну в Україні та військову допомогу.
Я думаю, що найбільша проблема полягає в тому, що Європейський Союз збирається надати 140 мільйонів для продовження війни,
– сказав Фіцо.
Коли учні почали обурюватися такими висловлюваннями прем'єра, той порадив школярам поїхати до України.
Ну, якщо ви такі герої в цих чорних футболках і так страшно підтримуєте війну, то йдіть туди,
– заявив він.
Після цього школярі почали організовано дзеленчати ключами, намагаючись перекрити слова Фіцо. Відомо також, що приблизно 30 учасників достроково покинули захід, а одна зі школярок тримала в руках український прапор.
Школярі протестують проти висловлювань Фіцо: дивіться відео
Якими заявами раніше відзначався Фіцо?
Нещодавно Роберт Фіцо заявив, що Словаччина не підтримає план Європейського Союзу стосовно використання заморожених російських активів для покриття військових витрат України.
Політик також заявляв, що Словаччина хоче повернути транзит російського газу через Україну. За його словами, Братислава готова обговорювати з Києвом питання відновлення постачань.
До того ж, Фіцо не раз відзначався заявами щодо війни в Україні. Зокрема, прем'єр Словаччини стверджував, що малоймовірно очікувати від Росії виходу з окупованих територій, включно з Кримом, Донбасом і Луганськом.