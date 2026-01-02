"Бессмысленное убийство": Фицо в поздравлении на Новый год говорил на русском и вспоминал Украину

Роберт Фицо довольно странно поздравил словаков с Новым годом. В видеопоздравлении он внезапно заговорил на русском и не раз упоминал Украину.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Роберта Фицо.

Зачем Фицо говорил на русском на Новый год?

Он поздравлял словаков с Новым годом и с 33-летием создания современного независимого государства. Именно 1 января 1993 года Словацкая Республика стала самостоятельным государством, отделившись от коммунистической Чехословакии.

Из Словакии я посылаю приветствие всему миру. Кременская шахта и церковь Святого Иоанна Крестителя чаще всего признаются географическим центром Европы. Поэтому, в духе моей внешней политики, я желаю всем четырем сторонам мира только самого лучшего: на западе – на английском Happy New Year, на юге – на итальянском Buónanno, на севере – на шведском Godnidur и на востоке – на русском С Новым годом,

– сказал он.

И тут же заявил, что "всегда избегал пустых слов, фраз, пафоса и самообмана".

Премьер объяснил: 2026 год является предвыборным. В сентябре 2027 года в Словакии должны состояться парламентские выборы.

По мнению Фицо, его сторонники стремятся к суверенной Словакии, традиционных ценностей, сильного социального государства и свободы слова. А соперники Фицо якобы хотят видеть страну "маленькой, послушной и национально и культурно неидентифицированной, незначительной точкой, подчиненной транснациональным интересам".

"Нет, не все в Словакии идеально. Но объективно мы должны видеть успехи и уверенные решения", – считает премьер.

Он намекнул, что оппозиция попытается проводить протесты, а социальное напряжение будет усиливаться.

Также Фицо упомянул войну в Украине.

Особенно прошу вас всех, чтобы мы вместе призвали к миру и сделали все для мирного сосуществования народов. Мир – это не пустое, обесцененное слово. В наше время мир должен быть основой наших усилий, нашего бытия. Ибо, как сказал один мудрый человек, мир – это не все, но без мира все есть ничто. Я буквально поражен легкомыслием и рассудительностью, с которой многие лидеры ЕС смотрят на бессмысленное убийство украинцев и россиян,

– высказался политик.

Чиновник вспомнил покушение на себя в 2024 году и потребовал прекратить дегуманизирующие нападения на граждан, которые поддерживают действующее правительство.

В 2026 году Фицо пообещал быть политически бескомпромиссным "там, где речь пойдет о серьезных делах, касающихся Словакии и словацких национальных интересов".

Одним из ответов на растущее напряжение он назвал сильные мирные позиции и отказ Словакии от участия в военной позиции Украине.

Интересно, что ровно год назад Фицо угрожал украинцам из-за остановки транзита газа.