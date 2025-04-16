В Еврокомиссии напомнили Фицо о договоренности ЕС на фоне его упреков о параде в Москве

Словакия еще в 2022 году взяла на себя обязательство в рамках соответствующего решения Совета ЕС отклонять приглашения на любые политические мероприятия на территории России и должна его придерживаться.

Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Гиппер во время брифинга в Брюсселе в среду, 16 апреля, сообщает 24 Канал со ссылкой на ЕП. Она также прокомментировала возможность визита президента Сербии во время парада.

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Как отреагировали в Еврокомиссии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отверг призыв главы дипломатии ЕС Каи Каллас к европейским лидерам не посещать Москву 9 мая. Он добавил следующее: "никто не может указывать мне, куда я должен или не должен ехать".

Анитта Гиппер, комментируя реакцию словацкого премьера, отметила, что еще в 2022 году государства Евросоюза договорились отклонять все приглашения из России на мероприятия, подобные параду 9 мая, и Словакия согласилась на это также.

Россия использует чествование окончания Второй мировой войны для оправдания своей агрессивной войны против Украины... С нашей стороны важно не придавать этому легитимности, участвуя в таких мероприятиях, как этот парад. И, собственно, у нас также есть решение Совета по этому поводу: государства-члены, включая Словакию, согласились в 2022 году отклонять такие приглашения,

– заявила пресс-секретарь.

Также появилась информация о том, что сербский президент Александер Вучич тоже планирует прибыть в Москву на парад и даже предоставить военную технику. Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье, ответственный за вопросы расширения ЕС, прокомментировал это.

"Сербия подала заявку и ведет переговоры о членстве в ЕС. Решение Сербии означает, что страна хочет присоединиться к ЕС, в том числе и в вопросах внешней политики. Итак, ЕС хочет видеть Сербию надежным европейским партнером, который разделяет общие принципы, ценности, вопросы безопасности и процветания, и нам нужно, чтобы Сербия заверила нас в этой стратегической позиции", – подчеркнул он.