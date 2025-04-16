Відповідну заяву зробила речниця Єврокомісії Анітта Гіппер під час брифінгу у Брюсселі у середу, 16 квітня, повідомляє 24 Канал з посиланням на ЄП. Вона також прокоментувала можливість візиту президента Сербії під час параду.

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Як відреагували в Єврокомісії

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відкинув заклик глави дипломатії ЄС Каї Каллас до європейських лідерів не відвідувати Москву 9 травня. Він додав таке: "ніхто не може вказувати мені, куди я повинен чи не повинен їхати".

Анітта Гіппер, коментуючи реакцію словацького прем'єра, наголосила, що ще у 2022 році держави Євросоюзу домовилися відхиляти всі запрошення з Росії на заходи, подібні параду 9 травня, і Словаччина погодилася на це також.

Росія використовує вшанування закінчення Другої світової війни для виправдання своєї агресивної війни проти України… З нашого боку важливо не надавати цьому легітимності, беручи участь у таких заходах, як цей парад. І, власне, у нас також є рішення Ради з цього приводу: держави-члени, включаючи Словаччину, погодилися у 2022 році відхиляти такі запрошення,

– заявила речниця.

Також з'явилася інформація про те, що сербський президент Александер Вучич теж планує прибути до Москви на парад і навіть надати військову техніку. Речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, відповідальний за питання розширення ЄС, прокоментував це.

"Сербія подала заявку і веде переговори про членство в ЄС. Рішення Сербії означає, що країна хоче приєднатися до ЄС, в тому числі і в питаннях зовнішньої політики. Отже, ЄС хоче бачити Сербію надійним європейським партнером, який поділяє спільні принципи, цінності, питання безпеки і процвітання, і нам потрібно, щоб Сербія запевнила нас у цій стратегічній позиції", – наголосив він.