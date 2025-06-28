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Геополитика Европа Он меня ненавидит, – Фицо объяснил, почему не видит смысла встречаться с Зеленским
28 июня, 17:56
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Он меня ненавидит, – Фицо объяснил, почему не видит смысла встречаться с Зеленским

Тимур Еремьянц
Основні тези
  • Роберт Фицо заявил, что не видит смысла встречаться с Владимиром Зеленским, поскольку считает, что тот его ненавидит.
  • Фицо также отметил, что вступление Украины в Евросоюз принесет больше преимуществ, чем недостатков для Словакии.

Роберт Фицо прокомментировал потенциальную встречу с украинским лидером. Он считает, что в ней нет смысла, ведь Владимир Зеленский, мол, ненавидит его.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которую цитируют в Aktuality.

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Что говорит Фицо о визите в Украину

Во время дискуссионного шоу STVR Роберт Фицо вспомнил о заинтересованности президента Петера Пеллегрини в том, чтобы осуществить визит в Украину. Он подчеркнул, что это был бы символический визит, поскольку словацкий президент по своим полномочиям не может заключать никаких соглашений.

Также словацкий премьер прокомментировал свою потенциальную встречу с Зеленским.

Моя встреча с президентом Зеленским не имеет смысла, потому что он меня ненавидит. Я не вижу причин встречаться с президентом Украины,
– сказал Фицо.

Также он внезапно заговорил о преимущества для Словакии от вступления Украины в Евросоюз. По его мнению, от этого будет больше преимуществ, чем недостатков.