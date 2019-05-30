Глава МИД Турции прибыл в Киев и провел пресс-конференцию с Сибигой: главные тезисы
В пятницу, 30 мая, в Киев прибыл министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Глава внешнеполитического ведомства провел совместную пресс-конференцию с украинским коллегой Андреем Сибигой.
Главы МИД Турции и Украины рассказали о переговорах, перемирии, а также о том, какой была цель визита Фидана в Москву за день до этого. Главные тезисы пресс-конференции для вас передает 24 Канал.
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Что сказали Фидан и Сибига на пресс-конференции
По словам Фидана, прежде всего Турцию не интересует, где именно будут проводиться переговоры о мире между Киевом и Москвой. В то же время турецкие власти заинтересованы в том, как максимально быстро можно достичь завершения войны в Украине. Мы верим, что реальным является проведение второго тура переговоров, и отмечаем готовность Турции принимать эти переговоры у себя, Хакан Фидан также подчеркнул, что Украина является стратегическим партнером Турции, поэтому отношения между нашими странами можно углублять в различных сферах. Хакан Фидан отметил, что поддержка суверенитета и территориальной целостности и независимости Украины со стороны Турции является полной. Хакан Фидан утверждает, что во время переговоров в России вопрос членства Украины в НАТО не был на повестке дня. Министр добавил, что в вопросе Украины и НАТО "надо рассматривать, какая форма сотрудничества будет максимально полезна для Украины в том числе". Есть разные видения союзников. Это дискуссия внутри Альянса уже долгое время. Глава МИД Турции считает, что как в Украине, так и в Секторе Газа самое важное немедленно достичь перемирия. Так он отреагировал на сообщения СМИ относительно обнародованного текста плана прекращения огня в Секторе Газа. "Международное сообщество должно поддержать этот вопрос, и мы постоянно продолжаем прилагать усилия. Наше видение понятно, как я думаю. Я знаю, что сейчас стороны рассматривают этот документ, поэтому это единственное, что я хочу сказать", – сказал глава МИД Турции. Турецкий министр подтвердил, что вернулся из Москвы. Объяснил, что выполняет поручение президента Эрдогана. Мы реализовываем челночную дипломатию. Сначала в Москве мы послушали российскую сторону, передали наши мысли и оценки. И, как знаете, Россия отметила свою готовность 2 июня продолжить переговоры. А сегодня в Киеве мы имеем обмен мнениями с украинскими друзьями, Также министр добавил, что уже обсудил с Андреем Сибигой последние события. Глава МИД Турции также рассказал, что также встретится с Владимиром Зеленским. Андрей Сибига отметил, что по некоторым направлениям Украина стала лидером в мире, если брать беспилотные технологии. И по некоторым направлениям, опять же, мы нарастили наше производство на порядки. Даже, по некоторым показателям, в 35 раз мы масштабировали производство военного оборудования, оружия для нужд украинской армии, для нужд украинской обороны, По его словам, Украина будет делать все для того, чтобы становились все более самодостаточной и избавляться от зависимости от отдельных стран в производстве вооружений. По словам Фидана, перед нами есть два пути: либо мы закроем глаза на продолжение этой войны, или до конца этого года достигнем постоянного мира. Мы, Турция, считаем единственным путем немедленное достижение мира и перемирия, справедливого и постоянного мира, Он добавил, что стамбульские переговоры придали новый импульс мирному процессу по перемирию и завершению войны. Андрей Сибига заявил, что Украина стремится получить меморандум России ко второму раунду переговоров. Министр отметил, что Украина по результатам предыдущей встречи в Стамбуле уже передала российской стороне свое видение дальнейших шагов, в частности относительно параметров перемирия. Теперь этого же ждут от России. Однако он отмечает, что следующая запланированная встреча с россиянами должна быть предметной, чтобы обсудить конкретные шаги для дальнейших мирных усилий, в частности параметров будущего перемирия.
Турция готова принять второй раунд переговоров
– заявил глава МИД страны.
Обсуждали ли в Москве членство в НАТО
Фидан высказался о перемирии
Почему глава МИД Турции ездил в Москву
– заявил Хакан Фидан.
Украина производит 40% потребностей для собственной армии, – Сибига
– сказал министр.
Мы подходим к перепутью в войне, – Фидан
– заявил глава МИД Турции.
Сибига о дедлайнах для российского меморандума
По словам Фидана, прежде всего Турцию не интересует, где именно будут проводиться переговоры о мире между Киевом и Москвой. В то же время турецкие власти заинтересованы в том, как максимально быстро можно достичь завершения войны в Украине.
Мы верим, что реальным является проведение второго тура переговоров, и отмечаем готовность Турции принимать эти переговоры у себя,
Хакан Фидан также подчеркнул, что Украина является стратегическим партнером Турции, поэтому отношения между нашими странами можно углублять в различных сферах.
Хакан Фидан отметил, что поддержка суверенитета и территориальной целостности и независимости Украины со стороны Турции является полной.
Хакан Фидан утверждает, что во время переговоров в России вопрос членства Украины в НАТО не был на повестке дня.
Министр добавил, что в вопросе Украины и НАТО "надо рассматривать, какая форма сотрудничества будет максимально полезна для Украины в том числе". Есть разные видения союзников. Это дискуссия внутри Альянса уже долгое время.
Глава МИД Турции считает, что как в Украине, так и в Секторе Газа самое важное немедленно достичь перемирия. Так он отреагировал на сообщения СМИ относительно обнародованного текста плана прекращения огня в Секторе Газа.
"Международное сообщество должно поддержать этот вопрос, и мы постоянно продолжаем прилагать усилия. Наше видение понятно, как я думаю. Я знаю, что сейчас стороны рассматривают этот документ, поэтому это единственное, что я хочу сказать", – сказал глава МИД Турции.
Турецкий министр подтвердил, что вернулся из Москвы. Объяснил, что выполняет поручение президента Эрдогана.
Мы реализовываем челночную дипломатию. Сначала в Москве мы послушали российскую сторону, передали наши мысли и оценки. И, как знаете, Россия отметила свою готовность 2 июня продолжить переговоры. А сегодня в Киеве мы имеем обмен мнениями с украинскими друзьями,
Также министр добавил, что уже обсудил с Андреем Сибигой последние события. Глава МИД Турции также рассказал, что также встретится с Владимиром Зеленским.
Андрей Сибига отметил, что по некоторым направлениям Украина стала лидером в мире, если брать беспилотные технологии.
И по некоторым направлениям, опять же, мы нарастили наше производство на порядки. Даже, по некоторым показателям, в 35 раз мы масштабировали производство военного оборудования, оружия для нужд украинской армии, для нужд украинской обороны,
По его словам, Украина будет делать все для того, чтобы становились все более самодостаточной и избавляться от зависимости от отдельных стран в производстве вооружений.
По словам Фидана, перед нами есть два пути: либо мы закроем глаза на продолжение этой войны, или до конца этого года достигнем постоянного мира.
Мы, Турция, считаем единственным путем немедленное достижение мира и перемирия, справедливого и постоянного мира,
Он добавил, что стамбульские переговоры придали новый импульс мирному процессу по перемирию и завершению войны.
Андрей Сибига заявил, что Украина стремится получить меморандум России ко второму раунду переговоров.
Министр отметил, что Украина по результатам предыдущей встречи в Стамбуле уже передала российской стороне свое видение дальнейших шагов, в частности относительно параметров перемирия. Теперь этого же ждут от России.
Однако он отмечает, что следующая запланированная встреча с россиянами должна быть предметной, чтобы обсудить конкретные шаги для дальнейших мирных усилий, в частности параметров будущего перемирия.