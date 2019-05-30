Глава МИД Турции прибыл в Киев и провел пресс-конференцию с Сибигой: главные тезисы

В пятницу, 30 мая, в Киев прибыл министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Глава внешнеполитического ведомства провел совместную пресс-конференцию с украинским коллегой Андреем Сибигой.

Главы МИД Турции и Украины рассказали о переговорах, перемирии, а также о том, какой была цель визита Фидана в Москву за день до этого. Главные тезисы пресс-конференции для вас передает 24 Канал.

Смотрите также Тайный план Трампа рассорить Китай и Россию потерпел крах: почему не работает "стратегия Никсона"

Что сказали Фидан и Сибига на пресс-конференции