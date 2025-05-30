13:50, 30 мая

По словам Фидана, прежде всего Турцию не интересует, где именно будут проводиться переговоры о мире между Киевом и Москвой. В то же время турецкие власти заинтересованы в том, как максимально быстро можно достичь завершения войны в Украине.

Мы верим, что реальным является проведение второго тура переговоров, и отмечаем готовность Турции принимать эти переговоры у себя,

– заявил глава МИД страны.

Хакан Фидан также подчеркнул, что Украина является стратегическим партнером Турции, поэтому отношения между нашими странами можно углублять в различных сферах.