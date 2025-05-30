13:50, 30 травня

За словами Фідана, передусім Туреччину не цікавить, де саме проводитимуться переговори про мир між Києвом та Москвою. Водночас турецька влада зацікавлена в тому, як максимально швидко можна досягнути завершення війни в Україні.

Ми віримо, що реальним є проведення другого туру переговорів, і зазначаю про готовність Туреччини приймати ці переговори у себе,

– заявив глава МЗС країни.

Хакан Фідан також підкреслив, що Україна є стратегічним партнером Туреччини, тому відносини між нашими країнами можна поглиблювати в різних сферах