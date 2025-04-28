Филиппины подняли флаги над 3 спорными островами в ответ на выходку Китая

26 апреля стало известно, что Китай совершил высадку на спорный остров "Сэнди-Кей 2" в Южно-Китайском море. Этот остров расположен в 5 километрах от военной базы Филиппин.

27 апреля Филиппины ответили на действия Пекина той же монетой и высадили свои силы сразу на трех спорных островах: "Сэнди-Кей 1", "Сэнди-Кей 2" и "Сэнди-Кей 3", передает 24 Канал со ссылкой на Philippine News Agency.

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Что известно

Так, в воскресенье, Национальная оперативно-тактическая группа "Западное Филиппинское море" осуществила Межведомственную морскую операцию.

Четыре сводные группы на надувных лодках были высажены на три спорных островка. Во время операции команды зафиксировали незаконное присутствие китайского корабля береговой охраны 5102 примерно в 914 метрах на восток от "Сэнди-Кей 2", а также семь судов китайской морской милиции вблизи "Сэнди-Кей 2" и "Сэнди-Кей 3"

В Маниле отметили, что эта "операция является свидетельством непоколебимой преданности и обязательств правительства Филиппин по защите суверенитета, суверенных прав и юрисдикции страны в Западном Филиппинском море". Также страна отметила, что операция подчеркивает ее стремление к защите своего морского пространства, соблюдения международного права и обеспечения мира и стабильности в регионе.

Филиппинцы так же, как и китайцы, провели демонстративное фотографирование с собственными флагами / Фото Philippine News Agency

Напомним, что 26 апреля береговая охрана Китая высадилась на риф "Сэнди-Кей 2" и сфотографировалась там с собственным флагом. В Пекине заявили, что хотели очистить остров от мусора, а также показать, что риф принадлежит именно Китаю.

Отметим, что конфликт между Китаем и Филиппинами вокруг рифа Сенди-Кей начался в 2012 году, когда Пекин начал расширять свое военное присутствие в регионе.

В 2016 году Международный суд по морскому праву вынес решение в пользу Филиппин, постановив, что Китай не имеет права на риф Сэнди-Кей. Однако Китай отказался выполнить решение суда, что привело к дальнейшему напряжению в регионе.