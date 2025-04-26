Этот конфликт выгоден для США, однако это может негативно повлиять на войну в Украине. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Николай Давыдюк.

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Негативная история для Украины

Николай Давыдюк отметил, что Пакистан – один из крупнейших союзников Китая. Но Индия может оттянуть его на себя. Таким образом Исламабад будет перекрыт для Пекина. Поэтому это выгодно для США.

Нам невыгодно. Пакистан нам немного помогал с патронами. Для нас это такая себе новость. Если эти страны будут искать оружие на рынке, то для нас будет меньше оружия в мире. Если они начнут вымывать Африку, Балканы, Ближний Восток, где мы тоже иногда закупаемся. Поэтому это может быть негативная история,

– предположил он.

По словам политолога, это может быть игра глобального масштаба, которая может подкосить некоторых игроков.

Говорится об ограничении маневра Китая. Пакистан не будет воевать за КНР. Это будет просто перекрытие потенциальных возможностей. Пекин сейчас находится в достаточно выгодной позиции. В частности, ему выгодно, чтобы Россия была затянута в Украине, однако может прекратить оказывать помощь россиянам.

Напомним, 22 апреля в индийском Кашмире, вблизи города Пахалгам произошел жестокий теракт, в котором погибло 26 человек. Ответственность на себя взяла группировка The Resistance Front, связанная с пакистанской экстремистской организацией Lashkar-e-Taiba. Индия обвинила Пакистан в поддержке нападавших.