Вице-президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины" Евгения Федотова в эфире 24 Канала рассказала, что Индия быстро отреагировала: охладила дипломатические отношения с Пакистаном. Из Исламабада выслали военных атташе, а количество работников индийского посольства в Пакистане сократили с 55 до 30 человек.

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Конфликт быстро обостряется

Они закрыли единственный пограничный переход между странами.

Почему это обострение трудно будет решить: из семи подозреваемых, которых назвала Индия, четырех задержали. Двое из них – пакистанцы, еще двое – индийцы из Джаму и Кашмира. А еще Индия перекрыла реку Инд, что тоже очень серьезный шаг,

– сказала Евгения Федотова.

Она объяснила, что река течет через Пакистан и очень важна: не только для людей, но и для энергетики. 70% электроэнергии Пакистана зависит от Инда. Это может вызвать гуманитарный и экономический кризис или еще больше обострить уже существующий.

Индия также рассматривает возможность выйти из договоренностей о реке Инд. Пакистан, в свою очередь, хочет отказаться от Шимского соглашения 1976 года, которое когда-то остановило первую войну между странами.

Китай также имеет интерес в регионе. Он подписал с Пакистаном много инфраструктурных соглашений. Один из торговых коридоров проходит через Кашмир, который Индия считает своей территорией. Это выглядит как посягательство на ее суверенитет.

Бангладеш предложил Китаю восстановить авиабазу Лалмунирхат. Она расположена возле узкого перешейка, соединяющего Индию с ее северо-восточными штатами. Китай поддерживает там сепаратистов. Поэтому это предложение вызвало беспокойство в Нью-Дели,

– добавила Федотова.

Она также отметила, что Пакистан подтягивает войска к границе, а еще проводит морские учения с боевыми стрельбами в Аравийском море. Ядерное оружие пока не рассматривают, обе страны имеют примерно по 150 боеголовок. Из-за густонаселенности региона последствия могли бы быть катастрофическими.

Ситуация быстро меняется. Обе страны стягивают войска. Ключевое – как Индия решит вопрос с рекой Инд. Если Пакистан воспримет это как объявление войны, может ответить жестко,

– сказала Федотова.

Она подытожила, что когда завершится конфликт – неизвестно. Но есть надежда: у стран уже был опыт решения таких кризисов. Поэтому, даже если борьба обострится, она, вероятно, не продлится так долго, как конфликты в других регионах.