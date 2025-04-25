На эту тему в эфире 24 Канала говорили с полковником запаса ВСУ, летчиком-инструктором, военным экспертом Романом Свитаном. По его мнению, потенциальную войну между Индией и Пакистаном "раздувает" третья сторона.

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Кто заинтересован в конфликте

Как считает Свитан, за этим всем может стоять Китай. Тамошняя армия в свое время потерпела много поражений, среди которых была и неудача против коммунистического Вьетнама. Сейчас китайцы применяют другие методы. В том числе и используют своих "прокси".

Запустили свою Россию на Украину и Европу. Активизировали Северную Корею против Южной Кореи и Японии. Также Китай на протяжении нескольких десятков лет находится в серьезном противостоянии с Индией. У них были вооруженные столкновения,

– сказал Свитан.

По словам Свитана, вряд ли между странами произойдет ядерная война. Но это может превратиться в еще одно место боевых действий. Таким образом Китай хочет нейтрализовать давнего противника.

Напомним, 22 апреля вооруженные боевики расстреляли туристов в индийском регионе Кашмир. Были сообщения о более 25 погибших. Индия обвинила Пакистан в поддержке террористической группировки. Там открещиваются от этого.

После этого Индия закрыла пограничный пункт пропуска в Кашмире; ограничила выдачу виз для граждан Пакистана, аннулировала выданные разрешения и дала им 48 часов, чтобы выехать из Индии.

Кроме этого, Индия вышла из Договора о водах Инда. Это соглашение регламентировало совместное использование воды из реки Инд и ее притоков. Она является главным источником пресной воды для Пакистана. Там уже ответили, что любые попытки остановить или отвести поток воды Пакистан будет воспринимать как акт войны. И на это будет ответ.