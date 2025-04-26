Цей конфлікт вигідний для США, однак це може негативно вплинути на війну в Україні. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Микола Давидюк.

До теми Пакистан та Індія на межі ядерної війни: що відбувається і до чого призведе конфлікт за Кашмір

Негативна історія для України

Микола Давидюк зазначив, що Пакистан – один з найбільших союзників Китаю. Але Індія може відтягнути його на себе. У такий спосіб Ісламабад буде перекритий для Пекіна. Тому це вигідно для США.

Нам невигідно. Пакистан нам трохи допомагав з набоями. Для нас це така собі новина. Якщо ці країни будуть шукати зброю на ринку, то для нас буде менше зброї у світі. Якщо вони почнуть вимивати Африку, Балкани, Близький Схід, де ми теж інколи закуповуємось. Тому це може бути негативна історія,

– припустив він.

За словами політолога, це може бути гра глобального масштабу, яка може підкосити деяких гравців. Велика підготовка до потенційного конфлікту з Китаєм вже почалася.

Мовиться про обмеження маневру Китаю. Пакистан не буде воювати за КНР. Це буде просто перекриття потенційних можливостей. Пекін зараз перебуває у досить вигідній позиції. Зокрема, йому вигідно, щоб Росія була затягнута в Україні, однак може припинити надавати допомогу росіянам.

Нагадаємо, 22 квітня в індійському Кашмірі, поблизу міста Пахалгам стався жорстокий теракт, в якому загинуло 26 людей. Відповідальність на себе взяло угруповання The Resistance Front, пов'язане з пакистанською екстремістською організацією Lashkar-e-Taiba. Індія звинуватила Пакистан у підтримці нападників.