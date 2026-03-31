Еще одна безумная идея: во Флориде международный аэропорт переименуют в честь Трампа

Губернатор штата Рон Десантис подписал указ о переименовании международного аэропорта Палм-Бич. Несмотря на то, что решение было принято подавляющим большинством голосов, некоторые политики выражают несогласие с таким решением.

Сын Трампа Эрик уже успел поблагодарить губернатора за инициативу, об этом сообщает NBC Miami.

Что известно о дискуссии вокруг нового названия?

Переименованный аэропорт расположен в нескольких километрах от резиденции американского президента Мар-а-лаго. Палата представителей проголосовала 81-30 в поддержку законопроекта. Голосование в Сенате было 25-11.

Противники такого решения считали, что называть разные здания именами действующих политиков неуместно. Сенаторы и конгрессмены, которые выступали за предоставление аэропорту имени Трампа заявляли, что этот жест базируется на его достижениях как 45-го президента, а не 47-го и они считают, что это нормально потому что этот срок закончился пару лет назад.

Аргументами сенаторов было то, что в свой первый срок Трамп успешно боролся с нелегальными мигрантами и контрабандой фентанила из Канады и Мексики, а также, что он первый житель Флориды с 19-го века, избранный на эту должность.

Лидер меньшинства Палаты представителей Фентрис Дрискелл назвала этот шаг неправильным направлением приоритетов законодателей штата. И сказала, что жители Флориды не просили об этом.

Вместо того чтобы работать с нами через проход для продвижения этих законопроектов, республиканские лидеры решили отдать приоритет трате пяти миллионов ваших долларов налогоплательщиков на переименование аэропорта после президента,

– написала Дрискелл в своем заявлении.

Какие еще объекты носят имя Трампа?

После возвращения в Белый дом американский президент регулярно пытается заниматься самопиаром и присваивать различным местам свое имя, среди них:

В январе Трамп переименовал в честь себя дорогу, которая ведет к его частному клубу в Палм-Бич.

В декабре он "наградил" своим именем институт мира США, во время переговоров по российско-украинской войне.

Несколько дней назад в Майами проходил инвестиционный форум, на котором президент США допустил возможность переименования Ормузского пролива вместо того, чтобы предложить способ его разблокирования и уменьшения цен на энергоресурсы в мире.

