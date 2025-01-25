Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-релиз Министерства внутренних дел США.

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США официально переименовали Мексиканский залив

МВД США выдало официальное распоряжение об изменении нескольких географических наименований. Среди них и Мексиканский залив, который отныне стал Американским.

Согласно распоряжению президента, Мексиканский залив теперь официально будет называться Американским заливом, а самая высокая вершина Северной Америки снова будет иметь имя гора Мак-Кинли, – говорится в сообщении.

Справка. Название горы Мак-Кинли было изменено на Денали во время президентства Барака Обамы.

В ведомстве также добавили, что залив является одним из важнейших активов в истории и экономике страны и "краеугольным камнем роста нации". В МВД отметили, что "Американский" залив имеет много рыбных запасов, что положительно влияют на экономику, огромные запасы нефти и природного газа, а также "одни из крупнейших и самых впечатляющих портов в мире".

"Признавая постоянный вклад залива в экономическую силу и жизнеспособность Соединенных Штатов, Трамп подтверждает его центральное значение для нации, официально переименовывая его в Американский залив", – добавили в МВД.

Напомним, что о переименовании Мексиканского залива на "Американский" Трамп официально объявил во время своей инаугурации 20 января. Говоря о причинах таких действий, он заявил, что "Америка планирует вернуть себе титул нации, которую все уважают".