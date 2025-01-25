Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресреліз Міністерства внутрішніх справ США.

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США офіційно перейменували Мексиканську затоку

МВС США видало офіційне розпорядження про зміну кількох географічних найменувань. Серед них і Мексиканська затока, яка відтепер стала Американською.

Згідно з розпорядженням президента, Мексиканська затока тепер офіційно називатиметься Американською затокою, а найвища вершина Північної Америки знову матиме ім'я гора Мак-Кінлі, – мовиться у повідомленні.

Довідка. Назву гори Мак-Кінлі було змінено на Деналі під час президентства Барака Обами.

У відомстві також додали, що затока є одним з найважливіших активів в історії та економіці країни та "наріжним каменем зростання нації". У МВС наголосили, що "Американська" затока має багато рибних запасів, що позитивно впливають на економіку, величезні запаси нафти та природного газу, а також "одні з найбільших та найвражаючих портів у світі".

"Визнаючи постійний внесок затоки в економічну силу і життєздатність Сполучених Штатів, Трамп підтверджує її центральне значення для нації, офіційно перейменовуючи її на Американську затоку", – додали у МВС.

Нагадаємо, що про перейменування Мексиканської затоки на "Американську" Трамп офіційно оголосив під час своєї інавгурації 20 січня. Говорячи про причини таких дій, він заявив, що "Америка планує повернути собі титул нації, яку всі поважають".