Під перейменування потрапить і гора на Алясці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інавгурацію Трампа в ефірі Суспільного.

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Які плани Трампа щодо географічних назв

Америка планує повернути собі титул нації, яку всі поважають. Саме тому, за словами Трампа, вона повинна перейменувати Мексиканську затоку в Американську.

Америка поверне собі своє місце нації, яку всі поважають, яку всі люблять, ми будемо викликати захоплення у всього світу. Невдовзі ми змінимо назву Мексиканської затоки на Американську затоку і ми відновимо назву Вільяма Мак-Кінлі на горі Мак-Кінлі. Президент Мак-Кінлі зробив нашу країну надзвичайно заможною завдяки свому таланту, високих тарифів, він був природженим бізнесменом,

– заявив Трамп.

Довідка: Колишній президент США Барак Обама змінив офіційну назву цієї гори на Деналі в 2015 році, щоби відобразити традиції корінних жителів Аляски, а також переваги багатьох мешканців цього регіону. Слово «Деналі» вживало Атабаське плем’я, яке означає "високий" або "великий".



Вільям Мак-Кінлі – американський політичний діяч і 25-й президент США (1897—1901) від Республіканської партії. Був першим президентом ХХ століття і останнім із президентів США, які брали участь в Громадянській війні в США. До речі, він ніколи на Алясці, де знаходилася гора, названа на його честь, не був.