Под переименование попадет и гора на Аляске. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инаугурацию Трампа в эфире Общественного.

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Какие планы Трампа относительно географических названий

Америка планирует вернуть себе титул нации, которую все уважают. Именно поэтому, по словам Трампа, она должна переименовать Мексиканский залив в Американский.

Америка вернет себе свое место нации, которую все уважают, которую все любят, мы будем вызывать восхищение у всего мира. Вскоре мы изменим название Мексиканского залива на Американский залив и мы восстановим название Уильяма Мак-Кинли на горе Мак-Кинли. Президент Мак-Кинли сделал нашу страну чрезвычайно богатой благодаря своему таланту, высоких тарифов, он был прирожденным бизнесменом,

– заявил Трамп.

Справка: Бывший президент США Барак Обама изменил официальное название этой горы на Денали в 2015 году, чтобы отразить традиции коренных жителей Аляски, а также предпочтения многих жителей этого региона. Слово "Денали" употребляло Атабаское племя, которое означает "высокий" или "большой".



Уильям Мак-Кинли – американский политический деятель и 25-й президент США (1897-1901) от Республиканской партии. Был первым президентом ХХ века и последним из президентов США, участвовавших в Гражданской войне в США. Кстати, он никогда на Аляске, где находилась гора, названная в его честь, не был.