Серед нових указів – введення режиму надзвичайної ситуації на південному кордоні. Що він передбачає та до яких наслідків може призвести, на своєму ютуб-каналі розповів військовослужбовець та керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, передає 24 Канал.

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"Революційне" рішення Трампа про мігрантів

Згідно з указом Трампа, кордон з Мексикою фактично перекривають. Там вже патрулює чимало поліцейських, а обіцяють, що там з'являться і військові армії США.

Під час інавгурації Трамп пообіцяв, що мільйони мігрантів повернуть до країн, з яких вони виїхали. Ба більше, президент США заявив, що згідно з новими законами наркокартелі визнаватимуть міжнародними терористичними організаціями.

Це цікаве формулювання, тому що проти тих організацій, які США визнавали міжнародними терористичними, діяло правило екстериторіальності. Відповідно на них поширювалась можливість дій армією США, Нацгвардією та їхніми правоохоронними органами навіть за межами США,

– зауважив Олександр Мусієнко.

Отже, це може означати, що фактично Штати проводитимуть певні операції здебільшого у країнах Латинської Америки, де й зосереджена робота наркокартелів.

"Рішення надзвичайно революційне у тому сенсі, що, аби виселити мільйони людей – треба реально постаратися. Цей процес точно відбуватиметься зі спротивом й акціями протесту особливо у південних штатах. Рішення може призвести до суспільних потрясінь", – підкреслив Мусієнко.

"Бури, крихітко, бури"

Дональд Трамп також наголосив, що мобілізуватиме ресурси, аби побороти інфляцію. Він планує оголосити надзвичайний стан в енергетиці і тоді розпочати програму посиленого буріння. США використають свої найбільші поклади нафти і газу, аби експортувати енергоресурси по усьому світу.

Це може спровокувати падіння цін на нафту. Для України це вигідно, бо Росія переважну частину бюджету формує з доходів від продажу нафти та газу. А тепер вона позбавиться такої можливості,

– наголосив військовий.

Основним ринком збуту для американців розглядають країни Транстихоокеанського партнерства та країни Азії. Втім, безсумнівно, це торкнеться і Європи. США спробують продавати більше газу на європейські ринки, що могло б потіснити звідти Росію й відповідно зменшити її дохідність.

До слова, про Україну у своїй інавгураційній промові Трамп не згадав, втім наголошував на тому, що завершить усі війни, навіть ті, де США не беруть участі.

Амбіційні плани Трампа

Варто також додати, що Трамп сказав, що Америка стане країною, яку поважатимуть найбільше через правопорядок та закони. Президент США також планує змінити назву Мексиканської протоки та "Американську протоку".

Водночас він звинуватив Панаму в порушенні домовленостей щодо проходження американських кораблів, тому Панамський канал хочуть "забрати назад". Втім згадок про Канаду, яку раніше Трамп назвав новим "51 штатом США", та купівлю Гренландії не було.

Це намагання реалізувати та відновити доктрину Монро, яка передбачала, що США треба насамперед захищати свої національні інтереси, які якраз стосуються сусідів. Тобто гарантувати, що ніхто з сусідніх країн не використовуватиме свій вплив, для того, аби поширювати його надалі,

– зазначив Мусієнко.

Є багато інформації про те, що на Латинську Америку намагається впливати Китай, а також Росія, яка може провокувати потоки нелегальних мігрантів до США. Можливо, у такий спосіб вдасться і послабити позиції Росії.