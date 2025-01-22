Среди новых указов – введение режима чрезвычайной ситуации на южной границе. Что он предусматривает и к каким последствиям может привести, на своем ютуб-канале рассказал военнослужащий и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, передает 24 Канал.

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"Революционное" решение Трампа о мигрантах

Согласно указу Трампа, границу с Мексикой фактически перекрывают. Там уже патрулирует немало полицейских, а обещают, что там появятся и военные армии США.

Во время инаугурации Трамп пообещал, что миллионы мигрантов вернут в страны, из которых они выехали. Более того, президент США заявил, что согласно новым законам наркокартели будут признавать международными террористическими организациями.

Это интересная формулировка, потому что против тех организаций, которые США признавали международными террористическими, действовало правило экстерриториальности. Соответственно на них распространялась возможность действий армией США, Нацгвардией и их правоохранительными органами даже за пределами США,

– отметил Александр Мусиенко.

Итак, это может означать, что фактически Штаты будут проводить определенные операции в основном в странах Латинской Америки, где и сосредоточена работа наркокартелей.

"Решение чрезвычайно революционное в том смысле, что, чтобы выселить миллионы людей – надо реально постараться. Этот процесс точно будет происходить с сопротивлением и акциями протеста особенно в южных штатах. Решение может привести к общественным потрясениям", – подчеркнул Мусиенко.

"Бури, крошка, бури"

Дональд Трамп также отметил, что будет мобилизовать ресурсы, чтобы побороть инфляцию. Он планирует объявить чрезвычайное положение в энергетике и тогда начать программу усиленного бурения. США используют свои крупнейшие залежи нефти и газа, чтобы экспортировать энергоресурсы по всему миру.

Это может спровоцировать падение цен на нефть. Для Украины это выгодно, потому что Россия большую часть бюджета формирует из доходов от продажи нефти и газа. А теперь она лишится такой возможности,

– подчеркнул военный.

Основным рынком сбыта для американцев рассматривают страны Транстихоокеанского партнерства и страны Азии. Впрочем, несомненно, это коснется и Европы. США попытаются продавать больше газа на европейские рынки, что могло бы потеснить оттуда Россию и соответственно уменьшить ее доходность.

К слову, об Украине в своей инаугурационной речи Трамп не упомянул, впрочем, отмечал то, что завершит все войны, даже те, где США не участвуют.

Амбициозные планы Трампа

Стоит также добавить, что Трамп сказал, что Америка станет страной, которую будут уважать больше всего из-за правопорядка и законов. Президент США также планирует изменить название Мексиканского пролива и "Американский пролив".

В то же время он обвинил Панаму в нарушении договоренностей о прохождении американских кораблей, поэтому Панамский канал хотят "забрать обратно". Впрочем, упоминаний о Канаде, которую ранее Трамп назвал новым "51 штатом США", и покупку Гренландии не было.

Это попытка реализовать и восстановить доктрину Монро, которая предусматривала, что США надо прежде всего защищать свои национальные интересы, которые как раз касаются соседей. То есть гарантировать, что никто из соседних стран не будет использовать свое влияние, для того, чтобы распространять его в дальнейшем,

– отметил Мусиенко.

Есть много информации о том, что на Латинскую Америку пытается влиять Китай, а также Россия, которая может провоцировать потоки нелегальных мигрантов в США. Возможно, таким образом удастся и ослабить позиции России.